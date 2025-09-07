Vài người sẵn sàng đưa tiền để giúp tôi thoát nợ 300 triệu đồng

Tôi nhận ra diễn đàn trên mạng có người xấu người tốt, các thành viên cũng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau chứ không hẳn chỉ lợi dụng nhau.

Tôi là tác giả bài: "Từng bị lừa tình, giờ tôi lại bị người đàn ông khác lừa 300 triệu đồng". Sau khi VnExpress đăng bài, người tôi cho mượn 300 triệu đồng đã liên lạc để hẹn gặp tôi, anh ta than nghèo kể khổ, than quán cà phê bán không có khách nên không có tiền trả. Tôi cũng không ép anh ta làm gì, giãn nợ cho anh ta cứ 3 tháng phải trả 50 triệu đồng, đến cuối năm 2026 phải trả hết. Anh ta đồng ý và viết giấy nợ.

Từ lúc tôi công khai thông tin việc anh ta nợ 300 triệu đồng không trả lên diễn đàn ôtô (nơi tôi và anh ta quen biết nhau), có khoảng sáu anh thành viên diễn đàn này vì thương bạn mà mỗi người chuyển khoản cho tôi một triệu đồng, xem như góp chút tiền trả nợ giúp anh kia. Cũng có một vài anh lớn, giàu có của diễn đàn đề nghị đứng ra trả 300 triệu đồng giúp anh kia để được tôi chú ý và quan tâm (tôi biết mấy anh này cũng đang si mê tôi từ lâu).

Qua việc này tôi nhận ra diễn đàn trên mạng cũng có người xấu và người tốt, các thành viên cũng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau chứ không hẳn chỉ lợi dụng nhau. Tôi từng yêu say đắm một thành viên của diễn đàn này, hy sinh cho anh ta tất cả nhưng cuối cùng anh ta lại ruồng bỏ tôi và "chia tay đòi quà". Tuy tôi chưa quên hẳn mối tình đó nhưng có lẽ cũng xác định là mình sẽ không yêu một ai khác từ diễn đàn này nữa. Tôi cũng không bao giờ nhẹ dạ cho ai mượn tiền lần nữa. Cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe câu chuyện của tôi, chính những lời khuyên từ các bạn đã làm tôi tỉnh táo ra rất nhiều.

Trâm Anh