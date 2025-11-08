Vài người phụ nữ cơ quan anh dựng chuyện phá chúng tôi

Họ dựng lên câu chuyện rằng tôi ngoại tình, có người đàn ông lạ ra vào nhà bố mẹ tôi; tôi sốc và phẫn uất vì bị vu khống.

Tôi thuộc thế hệ 8x cuối, đang là công chức nhà nước. Tôi từng kết hôn và ly hôn sau bảy năm chung sống với người chồng đầu tiên, một cuộc hôn nhân đầy cay đắng, tủi hờn và uất ức, khi con gái mới một tuổi. Cuộc sống hôn nhân khi ấy chẳng khác gì địa ngục vì tôi phải sống với một người chồng lười biếng, ham mê cờ bạc, gái gú. Khi sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, tôi chọn ly hôn. Bố mẹ không nói nửa lời, chỉ thở dài thương con, thương cháu. Sau ly hôn, tôi chuyển về sống cùng bố mẹ, anh trai và chị dâu.

Thời gian sau đó, cũng có nhiều người theo đuổi nhưng trái tim tôi như khô cạn sau những giọt nước mắt của cuộc hôn nhân tan vỡ. Tôi không còn tin vào những lời thề non hẹn biển, những hứa hão vô vị. Công bằng mà nói, tôi cao ráo, ưa nhìn, biết quán xuyến việc nhà, chăm con chu đáo. Có điều, tôi là người mạnh mẽ, thích tự lập và không muốn phụ thuộc vào ai. Vì thế, ai mới gặp thường nghĩ tôi khó gần, khi hiểu rồi tôi lại là người vui vẻ, thậm chí có lúc rất trẻ con. Có lẽ vì vậy, người đàn ông khiến tôi để tâm phải là người bản lĩnh, thông minh và sâu sắc hơn tôi.

Rồi một ngày tháng 7, anh xuất hiện như định mệnh. Tôi vốn làm cơ quan nhà nước nhưng thích kinh doanh, thường làm thêm các món hải sản vì quê tôi ở Quảng Ninh. Một lần tôi đăng bán đồ ăn tự làm, anh vào hỏi mua. Ban đầu, tôi nghĩ anh chỉ kiếm cớ làm quen. Hoàn cảnh của anh cũng giống tôi: công chức ngành tài chính, sinh năm 1982, từng đổ vỡ hôn nhân vì vợ không chung thủy. Anh có một con trai bằng tuổi con gái tôi.

Từ đó, chúng tôi quen và yêu nhau lúc nào không hay. Anh là người đàn ông điềm đạm, sâu sắc, yêu con và sống rất có trách nhiệm. Dù làm việc xa nhưng cuối tuần nào anh cũng về đón con trai ở nhà ngoại, chăm con chu đáo. Bạn bè, đồng nghiệp hai bên đều ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi. Rồi một ngày, anh phải ký giấy cho con sang Đức theo mẹ định cư. Anh nuốt nước mắt để con đi vì không thể ích kỷ giữ con cho riêng mình. Những ngày đó, anh suy sụp, còn tôi chỉ biết ở bên an ủi.

Chúng tôi bên nhau tròn sáu tháng. Đúng ngày kỷ niệm anh ngỏ lời yêu tôi, tai họa bất ngờ ập đến. Cơ quan anh có vài người phụ nữ nhiều chuyện, dựng lên câu chuyện rằng tôi ngoại tình, rằng có người đàn ông lạ ra vào nhà bố mẹ tôi. Tôi sốc và phẫn uất vì bị vu khống. Trước giờ, tôi chưa từng làm điều gì khuất tất, vì hơn ai hết, tôi hiểu nỗi đau của sự phản bội. Anh nhắn rằng nghe vài "tin không vui", hỏi tôi liệu có điều gì khiến anh phải suy nghĩ không. Tôi lo sợ anh vì vết thương cũ mà mất lòng tin. Khi biết ai tung tin, tôi đến tận nơi hỏi cho ra lẽ. Không ngờ, họ quay lại nói tôi "tự dựng chuyện để làm mình xấu mặt". Anh biết chuyện, lại nghĩ tôi hành động thiếu kiềm chế, "người thiệt chỉ là em thôi".

Sau đó, anh mệt mỏi, muốn dừng lại. Tôi biết anh nói vẫn tin tôi nhưng trong lòng niềm tin ấy đã rạn. Có lẽ vết thương cũ trong anh lại bị khơi dậy, sợ bị sỏ mũi, sợ lại bị phản bội. Còn tôi, đau đớn vì bị hàm oan, vì mất người đàn ông mình thật lòng yêu thương. Anh tổn thương vì sĩ diện, còn tôi tổn thương vì niềm tin bị thử thách. Tôi chỉ mong, một ngày nào đó, anh hiểu rằng tôi chưa từng phản bội, chưa từng làm điều gì khiến anh phải cúi mặt. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Ngọc Hằng