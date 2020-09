Vận động giúp tăng hiệu quả vaccine

Cả hai nghiên cứu được khảo sát và thực hiện trên cùng một nhóm vận động viên ưu tú. Các bộ môn trải dài từ marathon đến những môn thể thao nặng bao gồm đấu vật và ném búa, có cả môn đồng đội như bóng rổ và cầu lông.

Kết quả từ các nhà khoa học Đại học Saarland ở Đức và một số tổ chức cho thấy, luyện tập cường độ cao sẽ khuếch đại phản ứng miễn dịch trong cơ thể người sau khi tiếp nhận vaccine. Hai nghiên cứu này được cho là có liên hệ với tình hình y tế thế giới hiện tại, khi mùa cúm bùng phát và các nhà khoa học đang cố gắng chạy đua để phát triển vaccine Covid-19.

Hiện nay, nhiều người mong muốn có một hệ thống miễn dịch sẵn sàng chống lại bệnh truyền nhiễm và hình thành phản ứng mạnh mẽ sau khi tiêm chủng. Nhất là trong thời điểm đại dịch đang diễn ra, việc có sức đề kháng tốt càng trở nên quan trọng. Không ít nghiên cứu khoa học trước đây đã chỉ ra rằng việc tập luyện thể dục, thể thao rất có lợi cho hệ miễn dịch của con người.

Những người tập thể dục thường xuyên và vừa phải ít bị cảm lạnh hay mắc các bệnh do virus, vi khuẩn gây nên so với những người ít vận động. Một vài nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu thực hiện một số động tác cánh tay vài giờ trước khi tiêm phòng cúm, mũi tiêm có khả năng phát triển phản ứng kháng thể mạnh hơn so với khi để cánh tay nghỉ ngơi.

Tập thể dục, thể thao giúp tăng sức đề kháng từng được chứng minh trong nhiều nghiên cứu trước đây. Ảnh: Shutterstock.

Để thực hiện hai nghiên cứu trên, các nhà khoa học đã thuyết phục một nhóm vận động viên tham gia tiêm chủng. Trong cuộc khảo sát, tỷ lệ các vận động viên ưu tú đồng ý tiêm phòng cúm tương đối thấp. Nhiều người lo lắng việc tiêm phòng sẽ gây ra các phản ứng phụ ảnh hưởng đến quá trình luyện tập của họ.

Dù vậy, các nhà nghiên cứu vẫn tuyển được 45 vận động viên nam, nữ phù hợp, trẻ tuổi và đạt các yêu cầu về sức khỏe. Tất cả tình nguyện viên đều đang trong mùa thi đấu khi tham gia nghiên cứu.

Đối với thí nghiệm đầu tiên được xuất bản hồi tháng 1 trên tạp chí Brain, Behavior và Immunity, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ xác định được liệu việc trở thành một vận động viên, có thể lực vượt trội sẽ giúp gia tăng hay cản trở phản ứng miễn dịch của nhóm người trẻ tuổi với mũi tiêm phòng cúm. Họ còn tuyển thêm 25 thanh niên khỏe mạnh nhưng không phải vận động viên để có kết quả so sánh. Tất cả tình nguyện viên đều được lấy mẫu máu xét nghiệm.

Sau đó, những người tiêm phòng cúm đều được ghi chú lại nếu xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ nào. Họ được lấy mẫu máu xét nghiệm sau tuần đầu, tuần thứ hai và sau 6 tháng kể từ ngày tiếp nhận mũi tiêm. Mẫu máu sẽ được mang đi xét nghiệm, phân tích các tế bào miễn dịch và kháng thể chống cúm.

Kết quả, số tế bào miễn dịch và kháng thể có số lượng nhiều hơn trong máu của các vận động viên. Nhất là vào tuần đầu tiên sau khi tiêm, phản ứng tế bào đều đạt đỉnh điểm.

Tiến sĩ Martina Sester là một trong những nhà khoa học tham gia vào nghiên cứu chứng minh vận động có thể giúp tăng khả năng phản ứng miễn dịch, đáp ứng vaccine tốt hơn. Ảnh: Đại học Saarland.

Tiến sĩ Martina Sester, nhà miễn dịch học tại Đại học Saarland và đồng tác giả nghiên cứu, cho biết các vận động viên có phản ứng miễn dịch rõ rệt hơn, khả năng phòng bệnh cúm tốt hơn những người còn lại. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng hệ thống miễn dịch của vận động viên đã được tăng cường, điều chỉnh bởi nhu cầu thể chất hàng ngày và quá trình tập luyện cho phép họ đáp ứng tốt hơn với vaccine.

Tuy nhiên, những kết quả đó lại không chỉ ra được tác động của việc tập luyện lên khả năng miễn dịch cụ thể là bao nhiêu. Và liệu một buổi tập luyện cường độ cao sẽ thay đổi phản ứng của cơ thể với vaccine ra sao, tốt hơn hay tệ hơn.

Nghiên cứu thứ hai được công bố vào tháng 7 trên tạp chí Medicine & Science in Sports & Practice, các nhà khoa học tiếp tục khảo sát và thu thập dữ liệu tương tự lần một. Tuy nhiên lần này họ chỉ tập trung theo dõi phản ứng miễn dịch của các vận động viên.

Họ so sánh số lượng tế bào miễn dịch và kháng thể ở những vận động viên được tiêm phòng cúm trong vòng hai giờ sau buổi tập gần nhất với những vận động viên được tiêm sau buổi tập cuối cùng một ngày. Nếu luyện tập cường độ cao làm giảm phản ứng miễn dịch, nhóm vận động viên đầu tiên sẽ xuất hiện tế bào miễn dịch mới ít hơn nhóm còn lại.

Song, kết quả thu được từ hai nhóm lại không có sự khác biệt. Cho dù các vận động viên được tiêm chủng gần như ngay lập tức sau khi tập luyện hay một ngày sau đó, phản ứng miễn dịch của họ đều giống nhau.

"Kết hợp kết quả từ hai đợt nghiên cứu, có thể thấy rằng việc luyện tập thể dục, thể thao, vận động giúp tăng khả năng miễn dịch sau khi tiêm vaccine, bất kể cường độ hay thời gian tập luyện trước khi tiêm", Tiến sĩ Sester kết luận.

Tuy nhiên kết quả thu được từ hai nghiên cứu này chỉ tập trung vào các vận động viên ưu tú, luyện tập và thi đấu thường xuyên. Trong khi hầu hết chúng ta lại không sinh hoạt theo chế độ giống họ. Song Tiến sĩ Sester tin rằng ngay cả những người vận động với cường độ bình thường vẫn có khả năng phản ứng với vaccine cúm tốt hơn những người ít vận động.

Từ đó, Tiến sĩ Sester và các đồng nghiệp hy vọng thể lực tốt sẽ giúp cải thiện phản ứng miễn dịch với các loại vaccine khác, bao gồm cả vaccine Covid-19, dù nó chưa thật sự hoàn thiện.

Thy An (Theo The New York Times)