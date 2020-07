Thương hàn là bệnh về đường tiêu hóa do trực khuẩn thương hàn (Salmonella typhi) và phó thương hàn (Salmonella paratyphi tuýp A, B) gây ra. Bệnh thường xảy ra ở nhưng nơi có điều kiện vệ sinh kém, nhất là ở những nơi nguồn nước, an toàn thực phẩm không đảm bảo.

Khi uống hoặc ăn những loại thức ăn bị nhiễm khuẩn mà không nấu chín, người lớn, trẻ em có thể mắc thương hàn. Nếu tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, người mang vi khuẩn qua chất thải, chân, tay, đồ dùng nhiễm khuẩn... cũng có thể bị lây bệnh. Bệnh có thể gây biến chứng, nếu không điều trị kịp thời có thể thủng ruột, xuất huyết...

Bên cạnh giữ vệ sinh ăn uống, môi trường sống, người dân có thể tiêm vaccine để dự phòng. Hiện nay, các vaccine phòng thương hàn được sử dụng ở nước ta như vaccine Typhim Vi và Typhoid Vi.

Vaccine Typhim Vi

Vaccine do hãng Sanofi Pasteur của Pháp sản xuất, bào chế từ các kháng nguyên đã bị chết của trực khuẩn thương hàn. Typhim Vi chỉ phòng được bệnh sốt thương hàn do vi khuẩn Samonella typhi gây ra, không phòng được bệnh thương hàn do Samonella paratyphi tuýp A và B.

Loại vaccine này dự phòng sốt thương hàn cho người lớn, trẻ em trên 2 tuổi; người đi du lịch, nhân viên y tế... đi đến các vùng có dịch.

Lịch chủng ngừa vaccine Typhim Vi một mũi duy nhất có thể phòng bệnh trong khoảng 3 năm. Typhim Vi có thể tiêm cùng các vaccine như viêm gan A, bạch hầu, ho gà, bại liệt, uốn ván, dại, viêm gan B, viêm màng não B+C trong cùng một đợt tiêm chủng.

Vaccine chống chỉ định với các trường hợp mẫn cảm với các thành phần trong vaccine; không tiêm bắp cho người bị rối loạn đông máu hoặc giảm tiểu cầu; trẻ em dưới 2 tuổi vì đáp ứng miễn dịch thấp.

Typhim Vi do Pháp sản xuất với liều tiêm một mũi 0,5 ml.

Vaccine Typhoid Vi

Vaccine phòng bệnh thương hàn Typhoid Vi do nhà sản xuất vacine và sinh phẩm tại Việt Nam - Viện Pasteur Đà Lạt (DAVAC) sản xuất; phòng bệnh cho người lớn, trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Vaccine này cũng được khuyến khích tiêm cho những người thường đi du lịch, người đến vùng có dịch, tiếp xúc thường xuyên với thực phẩm không đảm bảo vệ sinh...

Giống như vaccine Typhim Vi của Pháp, vaccine Typhoid Vi cũng tiêm một mũi và nhắc lại sau mỗi ba năm. Nếu phải tiêm thêm một loại vaccine khác cùng lúc với Typhoid Vi cần tiêm ở vị trí khác nhau. Vaccine thương hàn tiêm bắp hoặc dưới da và cần vài tuần để phát huy tác dụng.

Trường hợp có tiền sử dị ứng với một trong các thành phần của Typhoid Vi thì không tiêm loại vaccine này. Phụ nữ đang mang thai, trường hợp bắt buộc phải tiêm vaccine cần hỏi ý kiến của bác sĩ. Người bị sốt hoặc mắc bệnh cấp tính nên hoãn vaccine.

Vaccine Typhoid Vi do Việt Nam sản xuất.

Người lớn, trẻ em có thể tiêm vaccine Typhim Vi hoặc Typhoid Vi theo hình thức dịch vụ.

Ngọc An