Vaccine phòng bệnh bạch hầu

Hiện nay, Việt Nam không có loại vaccine đơn phòng bệnh bạch hầu mà chỉ có vaccine phối hợp trong đó có thành phần kháng nguyên bạch hầu. Tùy vào độ tuổi, lịch sử tiêm chủng và sử dụng hình thức tiêm chủng (tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng dịch vụ) mà trẻ em, người lớn có thể được tiêm loại vaccine phù hợp.

Chương trình tiêm chủng quốc gia có 3 loại vaccine phòng bạch hầu kết hợp phòng một số bệnh khác.

- Vaccine 5 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, Hib, viêm gan B. Chương trình tiêm chủng mở rộng hiện sử dụng loại vaccine 5 trong 1 ComBE Five do Ấn Độ sản xuất. Vaccine này được Bộ Y tế dùng thay thế vaccine 5 trong 1 Quinvaxem (Hàn Quốc) vào tháng 12/2018. Trẻ có thể tiêm vaccine ComBE Five vào lúc 2, 3, 4 tháng tuổi.

- Vaccine phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván như vaccine DPT được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ 16-18 tháng tuổi.

- Vaccine bạch hầu, uốn ván: dành cho nhóm người lớn nguy cơ cao, chỉ được sử dụng trong chiến dịch khi có dịch bệnh chứ không tiêm phổ cập.

Chương trình tiêm chủng dịch vụ có 4 loại vaccine phòng bạch hầu kết hợp phòng một số bệnh khác.

- Vaccine 6 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B như vaccine Infanrix Hexa, vaccine Hexaxim.

Vaccine 6 trong 1 Infanrix Hexa do Bỉ sản xuất, có thể phòng được 6 bệnh trong một mũi tiêm gồm bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B. Vaccine dành cho trẻ từ 2 đến 24 tháng tuổi. Trẻ có thể tiêm vaccine Infanrix Hexa lúc 2, 3, 4, 16-18 tháng tuổi.

Vaccine 6 trong 1 Hexaxim do Pháp sản xuất cũng phòng 6 bệnh trên. Vaccine dành cho trẻ từ 2 đến 24 tháng tuổi. Lịch tiêm cũng giống như vaccine Infanrix Hexa lúc trẻ 2, 3, 4, 16-18 tháng tuổi.

Trẻ em 2-24 tháng tuổi đều có thể tiêm vaccine 6 trong 1 Infanrix Hexa hoặc Hexaxim.

- Vaccine 5 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, Hib, bại liệt như vaccine Pentaxim. Vaccine này do Pháp sản xuất, dành cho trẻ 2-24 tháng tuổi. Lịch tiêm cho trẻ lúc 2, 3, 4, 16-18 tháng tuổi.

Một số loại vaccine có phòng bệnh bạch hầu trong chương trình tiêm chủng dịch vụ.

- Vaccine 4 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt như vaccine Tetraxim. Vaccine Tetraxim do Pháp sản xuất, dành cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên. Lịch tiêm gồm 2, 3, 4, 16-18 tháng tuổi; 4-6 tuổi.

- Vaccine 3 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván như vaccine Adacel hoặc vaccine Boostrix.

Vaccine Adacel do Canada sản xuất, có thể phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván. Vaccine dành cho trẻ 4 tuổi trở lên và người lớn với lịch tiêm 1 mũi, nhắc lại mỗi 10 năm 1 lần.

Vaccine Boostrix của Bỉ phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván. Vaccine này cũng giống như vaccine Adacel dành cho trẻ 4 tuổi trở lên và người lớn. Lịch tiêm 1 mũi, nhắc lại mỗi 10 năm 1 lần.

Trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn đều có thể vaccine Adacel hoặc Boostrix.

Ngọc An