Tiêm vaccine giúp bảo vệ mẹ bầu, thai nhi

Các loại vaccine có thể tiêm trong thai kỳ

Khi tiêm vaccine, người mẹ có thể bảo vệ bản thân, thai nhi từ sớm. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) có khuyến nghị về các loại vaccine cần thiết trước, trong và sau khi mang thai cho mẹ bầu.

Vaccine Tdap (bạch hầu, ho gà, uốn ván) và cúm được khuyến cáo nên tiêm trong thai kỳ. Tiêm vacccine Tdap cho mẹ bầu có thể giúp bảo vệ cả người mẹ và trẻ sơ sinh phòng chống lại các bệnh này. Vaccine cúm có thể được tiêm trước hoặc trong khi mang thai tùy thuộc vào đó có phải là mùa cúm hay không.

Theo CDC, phụ nữ mang thai có thể tiêm vaccine sau khi sinh. Tuy nhiên, một số vaccine, chẳng hạn như vaccine sởi, quai bị, rubella (MMR) nên được tiêm trước khi mang thai. Không nên tiêm vaccine virus sống, chẳng hạn như tiêm MMR và thủy đậu cho phụ nữ mang thai nhưng nên tiêm cho phụ nữ trước hoặc sau khi mang thai, nếu có chỉ định. Mẹ bầu nên tư vấn với bác sĩ về việc tiêm vaccine MMR, Tdap và cúm trước khi chủng ngừa.

Ảnh:The Independent.

Vaccine an toàn trước, trong và sau khi mang thai

Vaccine Tdap và cúm an toàn cho phụ nữ mang thai và em bé. Đây là những vaccine bất hoạt, có nghĩa là chúng được tạo ra bằng cách làm bất hoạt hoặc tiêu diệt mầm bệnh trong quá trình sản xuất vaccine. Các nghiên cứu được thực hiện trên vaccine Tdap đã kết luận rằng vaccine an toàn và hiệu quả cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Tương tự, kết quả từ nhiều nghiên cứu về tiêm phòng cúm tiếp tục hỗ trợ sự an toàn và hiệu quả của vaccine trong thai kỳ.

Điều quan trọng là phụ nữ nên tiêm MMR trước khi mang thai để giảm nguy cơ hội chứng rubella bẩm sinh (CRS), có thể gây dị tật bẩm sinh nghiêm trọng và các vấn đề về phát triển thần kinh ở thai nhi.

Vaccine sống thường không được khuyến cáo trong thai kỳ

Vaccine sởi, quai bị, rubella (MMR) là vaccine sống giảm độc lực nên thường không được khuyến cáo tiêm cho bà bầu trong thai kỳ. Nếu mẹ bầu không bị sởi, quai bị, rubella khi còn nhỏ, mẹ bầu càng nên chủng ngừa các bệnh này trước khi mang thai.

Tất cả các loại vaccine được tổ chức theo tiêu chuẩn an toàn có nghĩa là chúng được nghiên cứu và theo dõi cẩn thận về các tác dụng phụ. Vaccine giống như bất kỳ loại thuốc nào, có nghĩa là chúng có thể có một số tác dụng phụ. Tuy nhiên, hầu hết những người được tiêm vaccine không có tác dụng phụ hoặc chỉ có tác dụng phụ nhẹ. CDC liên tục theo dõi sự an toàn của vacccine và các tác dụng phụ thường gặp nhất là nhẹ và tự hết nhanh chóng (đỏ, sưng và đau tại vị trí tiêm thuốc).

Ngọc An