Tiêm chủng Covid-19 diện rộng có thể diễn ra giữa năm 2021

Đại diện WHO nhấn mạnh rằng việc kiểm tra nghiêm ngặt về tính hiệu quả và an toàn của vaccine Covid-19 là vô cùng quan trọng. Theo phát ngôn viên Margaret Harris của WHO, chưa có "ứng viên" nào trong các thử nghiệm lâm sàng diễn ra trước đó cho đến nay chứng minh được hiệu quả ở mức ít nhất 50%. Đây cũng là mức hiệu quả mà WHO đặt ra và hy vọng các "ứng viên" có thể đạt.

Một gian hàng trưng bày vaccine nCoV của Sinovac Biotech tại Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc 2020 (CIFTIS), Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4/9. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Nga đã cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 vào tháng 8, sau chưa đầy hai tháng thử nghiệm trên người. Hành động đột ngột của Nga khiến một số chuyên gia phương Tây đặt câu hỏi về tính an toàn và hiệu quả của vaccine.

Các quan chức y tế công cộng Mỹ và Pfizer cho biết hôm 3/9 rằng một loại vaccine có thể sẵn sàng để phân phối vào cuối tháng 10. Điều đó sẽ diễn ra ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3/11. Một số chuyên gia nhận định rằng đại dịch có khả năng là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định của các cử tri, xem Tổng thống Donald Trump liệu có cơ hội đắc cử nhiệm kỳ thứ hai hay không.

"Chúng tôi thực sự không mong đợi việc tiêm chủng vaccine nCoV rộng rãi trên toàn cầu sẽ được thực hiện cho đến giữa năm sau. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III cần kéo dài lâu hơn vì chúng ta cần xem mức độ bảo vệ thực sự của vaccine với mầm bệnh cũng như mức độ an toàn của nó. Tất cả dữ liệu từ các thử nghiệm phải được công bố và so sánh. Rất nhiều người đã tiếp nhận vaccine và điều chúng tôi chưa dám chắc là liệu nó có hoạt động hay không, ít nhất là ở giai đoạn này", Margaret Harris nói trong một cuộc họp báo của Liên hợp quốc tại Geneva.

Liên minh vaccine của WHO và Gavi đang dẫn dắt một kế hoạch phân phối vaccine toàn cầu được gọi là Covax, nhằm mục đích giúp mua và phân phối vaccine một cách công bằng. Trọng tâm là tiêm vaccine cho những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất ở mọi quốc gia như nhân viên y tế và những người có bệnh nền nguy hiểm.

Covax đặt mục tiêu mua và cung cấp hai tỷ liều vaccine Covid-19 tiềm năng sau khi nó được phê duyệt vào cuối năm 2021. Song, một số quốc gia lớn đã tự bảo đảm nguồn cung thông qua các thỏa thuận song phương, bao gồm Mỹ. Chính phủ nước này cho biết họ sẽ không tham gia Covax.

Thy An (Theo CNBC)