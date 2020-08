Thế giới dự kiến có một tỷ liều vaccine nCoV năm 2021

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ (NIH) mới đây cho biết các hãng dược có thể đã chuẩn bị sẵn sàng để sản xuất ra một tỷ liều vaccine nCoV tiềm năng vào cuối năm tới, nếu nó chứng minh được hiệu quả và an toàn.

Tiến sĩ Anthony Fauci dự đoán tổng số vaccine nCoV do các hãng dược lớn sản xuất trong năm 2021 có thể đạt mức một tỷ liều. Ảnh: Reuters.

"Chúng ta có thể sẽ có sẵn hàng chục triệu liều vaccine ngừa Covid-19 vào đầu năm 2021. Nhưng đó chỉ mới là bước đầu bởi các nhà sản xuất đã nói với tôi rằng họ sẵn sàng cho ra hàng trăm triệu, thậm chí một tỷ liều vào cuối năm sau", Fauci nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.

Tuy nhiên để đạt được thành quả trên, trước tiên các "ứng viên" hiện tại cần chứng minh được mức độ an toàn và hiệu quả ngừa Covid-19. Sau khi hoàn tất mọi giai đoạn, vaccine nCoV tiềm năng sẽ được cấp phép sử dụng khẩn cấp. Dù thể hiện sự lạc quan, song Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết ông và các đồng đội vẫn luôn thận trọng trong tất cả mọi khâu để đảm bảo vaccine cho hiệu quả cao nhất.

"Chúng tôi đã có thể tiến hành các bước thử nghiệm cực kỳ nhanh chóng mà không phải hy sinh bất kỳ vấn đề an toàn nào, các quy trình không bị cắt xén và chắc chắn không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của khoa học", ông Fauci nói trong buổi livestream do US News & World Report tổ chức.

Mặt khác, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia cũng đưa ra dự đoán về làn sóng Covid-19 tiếp theo trên thế giới. Các quốc gia vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề về nhiều mặt vì đại dịch lần này. Song ông vẫn khẳng định rằng nếu vaccine nCoV hoàn thiện kịp thời, dù làn sóng tiếp theo có ập đến thì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Vừa qua, các "ứng viên" từ những hãng dược lớn như Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca... hầu hết đều đã đến bước thử nghiệm lâm sàng trên người. Nhiều đơn vị đã nhận gói hỗ trợ chi phí phát triển vaccine nCoV từ chính phủ Mỹ thông qua chiến dịch "Operation Warp Speed".

Thy An (Theo Business Insider)