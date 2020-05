Số trẻ tiêm vaccine ở Mỹ giảm mạnh vì Covid-19

Trong một báo cáo ngày 8/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết số lượng vaccine đặt hàng thông qua một chương trình liên bang miễn dịch cho một nửa số trẻ em trong cả nước có dấu hiệu sụt giảm đáng chú ý. CDC cũng cảnh báo thêm rằng trẻ em chưa tiêm chủng sẽ có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm khác ngoài Covid-19.

Tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ là việc làm cần thiết để ngăn chặn những bệnh nguy hiểm, bên cạnh Covid-19. Ảnh: Healthline.

"Sự suy giảm bắt đầu một tuần sau khi Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tương tự, số lượng đơn đặt hàng các loại vaccine khác có dấu hiệu sụt giảm cũng đã được theo dõi. Đến khi tình trạng giãn cách xã hội được nới lỏng, trẻ em không được bảo vệ bằng vaccine sẽ dễ mắc các bệnh như sởi", Tiến sĩ Jeanne Santoli và các đồng nghiệp của CDC cho biết.

Bộ Y tế Tiểu bang Washington (Mỹ) cho biết các nhà cung cấp trong chương trình vaccine tại đây báo cáo rằng, số lượng vaccine tiêm phòng được sử dụng trong tháng 3/2020 giảm 30% so với cùng kỳ các năm trước. Con số này tăng lên 42% khi bước sang tháng 4 và vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trước tình hình này. Học viện Nhi khoa Mỹ đã bày tỏ sự báo động.

"Tiêm chủng cho trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên là rất quan trọng và không nên trì hoãn. Tôi lo ngại rằng trẻ em đã bỏ lỡ vaccine cùng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác do Covid-19. Những dịch vụ này đáng lý nên diễn ra trong những lần khám trước đó, bao gồm: khám sức khỏe, kiểm tra phát triển và khâu chăm sóc quan trọng khác. Tất cả đều không nên trì hoãn", Tiến sĩ Sally Goza, Chủ tịch AAP cho biết trong một phát ngôn gần đây.

Nhóm này cho biết các bác sĩ nhi khoa nên làm tất cả những gì có thể để khuyến khích phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng, đồng thời thực hiện các hoạt động thăm khám quan trọng khác. Khuyến cáo này bao gồm cả việc tách trẻ em bị bệnh khỏi những trẻ khỏe mạnh, gửi thông báo nhắc nhở để các gia đình sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ hoặc trung tâm y tế.

"Chúng tôi biết phụ huynh đang lo lắng cho sự an toàn của con em mình giữa thời Covid-19 và muốn trấn an các bạn rằng các bác sĩ nhi khoa đã đổi mới phương pháp thăm khám để an toàn hơn. Bao gồm việc đặt giờ hoặc địa điểm khác nhau cho trẻ em khỏe mạnh, giữ vệ sinh nghiêm ngặt, đồng thời thực hiện chẩn đoán, khám bệnh qua điện thoại (telehealth)", AAP cho biết.

Nhóm cũng đã công bố các khuyến nghị mới vào 8/5 cho các bác sĩ nhi khoa, giúp đảm bảo an toàn cho trẻ em trong đại dịch. Bên cạnh đó, AAP cũng khuyến cáo các gia đình nên đưa trẻ đang mắc bệnh hoặc gặp vấn đề sức khỏe đến thăm khám càng sớm càng tốt.

CDC khuyến nghị trẻ em nên tiêm 14 loại vaccine khác nhau, bảo vệ sức khỏe, giúp chống lại 19 mầm bệnh. Thời gian giữ vai trò quan trọng đối với nhiều loại vaccine để tạo ra khả năng miễn dịch mạnh nhất. Hiệp hội Tim mạch Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng người dân Mỹ nói chung rất ngại đến các phòng khám, bao gồm cả những phòng khám khẩn cấp, vì lo sợ lây nhiễm Covid-19.

Vấn đề hệ thống y tế của quốc gia này đang trong tình trạng quá tải cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người dân. Đó là một trong những lý do khiến số lượng người lớn lẫn trẻ em đến thăm khám sức khỏe định kỳ giảm sút. Lượng vaccine dùng cho trẻ em cũng thuyên giảm đáng kể trong suốt thời gian qua.

Hiện thế giới đã có trên 4 triệu ca nhiễm Covid-19. Trong đó, số ca tại Mỹ chiếm hơn 1,3 triệu ca với gần 79.000 người tử vong. Số ca nhiễm dự kiến sẽ còn tăng lên trong thời gian tới cho đến khi tìm được vaccine phòng ngừa và có thuốc đặc trị.

Thy An (Theo CNN)