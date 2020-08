Những thách thức kể cả khi có vaccine Covid-19

Giữa sự ảm đạm của đại dịch, nỗ lực của các nhà khoa học trong việc phát triển vaccine chống nCoV nổi lên như tia hy vọng. Ngày 11/8, Nga thông báo đã phê duyệt loại vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới, gây chú ý toàn cầu.

Các nước khác vẫn đang tăng tốc trong cuộc đua sáng chế vaccine. Hiện có hơn 160 ứng cử viên vaccine trong các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng khác nhau. 27 trong số đó đến giai đoạn thử nghiệm quan trọng trên người. Khi thế giới trông cậy vào vaccine để chống lại sự lây lan của Coivd-19, các chuyên gia vẫn chỉ ra một số mối lo.

Nhiều người không sẵn sàng chủng ngừa

Theo một cuộc thăm dò do Associated Press thực hiện, chưa đến 50% người Mỹ sẵn sàng sử dụng vaccine ngừa nCoV nếu nó được cung cấp. Các số liệu thống kê cho thấy công chúng cần nhiều sự đảm bảo hơn nữa về tính an toàn của vaccine - điều cốt yếu để loại trừ căn bệnh này trên toàn cầu. Do tốc độ phát triển vaccine nhanh hơn bình thường nên không có gì khó hiểu khi nhiều người vẫn nghi ngại về độ an toàn của nó.

Vẫn còn nhiều thách thức kể cả khi có vaccine ngừa nCoV. Ảnh: Reuters

Virus có thể đột biến

Đến nay, người ta phát hiện ra có ít nhất sáu chủng nCoV, các nhà khoa học đã quan sát thấy virus không có nhiều biến thể. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Microbiology cho thấy sự thay đổi của nCoV không cao. Dù virus đã không cho thấy bất kỳ biến thể lớn nào kể từ khi được phát hiện, nhưng về mặt lý thuyết, đột biến vẫn có thể xảy ra. Mặc dù những thay đổi này không phải lúc nào cũng gây ra tác động mạnh, nhưng nếu virus biến đổi đáng kể và thất thường, vaccine có thể mất tác dụng.

Khả năng miễn dịch từ vaccine có thể không kéo dài

Một trong những mối lo ngại lớn nhất vẫn là thời gian miễn dịch của vaccine. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học New England, nồng độ kháng thể nCoV ở một số bệnh nhân sống sót sau khi dương tính đã giảm đáng kể trong khoảng thời gian chỉ ba tháng và thậm chí không thể phát hiện được trong một số trường hợp. Nghiên cứu này đặt thêm câu hỏi về hiệu quả của vaccine đã được phê duyệt đối với thời gian miễn dịch mà nó có thể cung cấp.

Thách thức trong việc phân phối vaccine

Trong khi các nhà khoa học đang chạy đua với thời gian để biến những tầm nhìn về vaccine ngừa Covid-19 thành hiện thực, thì rõ ràng, việc cung cấp vaccine thành công mới chỉ là một nửa công việc. Ngay cả trong trường hợp tốt nhất, nếu chúng ta tiêm vaccine vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021, thì việc phân phối và tiêm chủng đại trà sẽ là một thách thức lớn hơn.

Sản xuất và phân phối hàng tỷ liều vaccine sẽ là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi phải có kế hoạch và xử lý hậu cần cẩn thận. Theo các chuyên gia, để phát triển khả năng miễn dịch cộng đồng, cần ít nhất 70% dân số thế giới tiêm phòng.

Toàn cầu hiện có hơn 21,3 triệu ca nhiễm và trên 760.000 ca tử vong, nCoV vẫn tiếp tục lây lan, ảnh hưởng đến sức khoẻ nhiều người.

Kim Ánh (Theo TimesofIndia)