Mối lo về đối tượng thử nghiệm vaccine nCoV

Các chuyên gia dịch tễ học hàng đầu cho biết, việc đảm bảo sự đa dạng chủng tộc người tham gia thử nghiệm lâm sàng là chìa khóa giúp vaccine nCoV mới nhanh chóng hoàn thiện và thực sự hiệu quả, an toàn.

Tuần trước, hai thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn III diễn ra với quy mô lớn, dự kiến tuyển 30.000 người tham gia đã triển khai ở Mỹ. Các nhà nghiên cứu thực hiện những thử nghiệm này đã làm mọi cách để đảm bảo một phần đáng kể những tình nguyện viên thử vaccine đến từ các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19.

"Chúng tôi biết rằng tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở người da màu và các dân tộc thiểu số cao hơn. Chúng tôi xem xét cụ thể những thiệt hại mà Covid-19 đã gây ra cho họ để tìm bằng được lý do, điều gì khiến cho nhóm dân này gặp nguy hiểm khi đối mặt với đại dịch", Tiến sĩ Sam Oh, Giám đốc dịch tễ học Đại học California, San Francisco Asthma Collaboratory cho biết.

Tuy nhiên nếu xét trong quá khứ và lịch sử hình thành các loại vaccine, hầu như các cuộc điều tra về phương pháp điều trị đều không có sự xuất hiện của những đại diện đến từ dân tộc thiểu số và người da màu.

Các nhà khoa học kỳ vọng sự đa dạng chủng tộc trong nhóm người tham gia thử vaccine sẽ giúp tăng hiệu quả hoàn thiện, đồng thời giảm bớt sự "phản đối" tiêm vaccine của nhóm cộng đồng này. Ảnh: ABC News.

"Khi tìm ra một loại thuốc hoặc vaccine phòng bệnh mới, các chuyên gia đều nói đây là phương pháp điều trị và phòng bệnh cho người bình thường. Tuy nhiên khi nhìn sâu vào các nghiên cứu, 'người bình thường' mà họ nói ở đây hầu như, hoặc toàn bộ, đều là người da trắng, cao tuổi và mang giới tính nam", Sam Oh nhận định.

Từ những điều trên, các nhà nghiên cứu đã lo lắng rằng các thử nghiệm lâm sàng vaccine nCoV mới trên người chưa đủ đa dạng. Đây có thể sẽ là vấn đề cản trở vaccine hoàn thiện bởi hiệu quả của nó có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bao gồm kinh tế xã hội, di truyền và môi trường. Trong đó, sự khác biệt về chủng tộc có khả năng ảnh hưởng khá nhiều.

Có không ít điều đáng lo ngại xoay quanh hiệu quả điều trị của thuốc hoặc vaccine mới nếu các thử nghiệm không bao gồm người thuộc các nhóm dân tộc khác nhau. Tình trạng này từng lặp lại hết lần này đến lần khác ở các xét nghiệm và phương pháp điều trị được phát triển trước đó. Người tham gia thử nghiệm chủ yếu là người da trắng. Họ gần như, hoặc không hoạt động, tiếp xúc gần với các dân tộc thiểu số hay những người có các biến thể di truyền cụ thể.

Có một chuyên ngành được gọi là dược động học, với mục đích điều tra ra làm thế nào các yếu tố di truyền có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Mặc dù vaccine có thể ít bị ảnh hưởng hơn so với thuốc khi có yếu tố di truyền, nhưng vẫn có khả năng các phản ứng miễn dịch tạo ra vaccine là khác nhau.

"Nếu không được thử nghiệm trong các quần thể cụ thể, rất có thể sẽ phát sinh vấn đề khi vaccine được phân phối rộng rãi cho công chúng. Khả năng cao là những người thuộc nhóm thiểu số kể trên sẽ không chấp nhận tiêm chủng vì nó không được chứng minh là có tác dụng và an toàn với nhóm dân số đó. Vaccine cần phải được thử nghiệm ở những người có nguy cơ cao nhất và cuối cùng cần phải được chấp nhận bởi họ", Tiến sĩ Dan Barouch, Giáo sư y khoa William Bosworth Castle tại Trường Y Harvard nói với ABC News.

Có thể thấy rõ rằng việc để các dân tộc thiểu số tham gia vào những thử nghiệm lâm sàng là vấn đề quan trọng cần giải quyết. Tuy nhiên để làm được điều đó một cách toàn diện là không dễ dàng. Vậy làm thế nào để đảm bảo rằng các thử nghiệm lâm sàng vaccine nCoV của những công ty dược phẩm và trường đại học, được thực hiện dựa trên sự đa dạng về chủng tộc và dân tộc?

Tiến sĩ Sam Oh lần nữa đưa ra gợi ý về giải pháp cho vấn đề trên. Ông cho rằng việc tuyển những nhân viên đến từ cộng đồng thiểu số sẽ giúp cổ vũ tình nguyện viên từ nhóm này tham gia nhiều hơn. Bởi họ có tiếng nói chung và có sự gần gũi, sẽ dễ dàng thuyết phục và khuyến khích hơn.

Theo Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia (NIH), đã có những dấu hiệu đáng khích lệ từ những người đăng ký trước để được tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine giai đoạn III do Moderna và NIAID thực hiện.

"Tôi nghĩ rằng có đến 19% tình nguyện viên đăng ký tham gia thử vaccine giai đoạn III là người Mỹ gốc Phi và 19% là người Latin. Đây thực sự là tin tốt vì chúng tôi muốn có sự đa dạng trong nhóm tình nguyện viên, thậm chí nhiều hơn nữa", ông Fauci nói trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên Instagram với phóng viên y tế của ABC News.

Dù vậy, vẫn còn một chặng đường dài để có thể chạm đến kết quả cuối cùng là hoàn thiện vaccine nCoV. Các nhà khoa học vẫn đang dồn toàn bộ nỗ lực vào quá trình thử nghiệm với hy vọng kịp có vaccine vào cuối năm 2020.

Thy An (Theo ABC News)