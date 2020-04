Lý do nên tiêm vaccine cúm hàng năm

Thời điểm dễ mắc cúm

Cúm là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, xảy ra quanh năm nhưng cao điểm vào giai đoạn giao mùa, khoảng tháng 3, 4, 9, 10. Giao mùa là điều kiện thuận lợi cho virus sinh sôi, phát triển nhiều hơn.

Thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại, nhiệt độ thay đổi thất thường khiến cơ thể khó thích nghi. Khi hệ miễn dịch suy yếu, virus cúm dễ dàng tấn công và gây bệnh. Trẻ nhỏ (dưới năm tuổi), người cao tuổi (trên 65 tuổi), phụ nữ mang thai là những đối tượng dễ mắc cúm.

Lợi ích tiêm vaccine cúm

Virus cúm thường có các loại như A, B, C; thường gặp là cúm A và B, gây ra dịch cúm theo mùa. Dù cúm là bệnh lành tính nhưng nếu bị nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo trẻ nhỏ, người cao tuổi và cả những người trưởng thành nên tiêm vaccine phòng cúm hàng năm. Tiêm vacccine góp phần bảo vệ mọi người hiệu quả hơn trước căn bệnh này, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cúm, giảm tỷ lệ nằm viện và tử vong.

Bệnh cúm có thể phòng ngừa bằng cách tiêm vaccine. Ảnh: CGTN.

Vaccine cúm có chứa tác nhân gây bệnh được làm yếu hoặc đã bị bất hoạt, được gọi là các kháng thể. Khi vaccine được tiêm vào trong cơ thể, chúng sẽ kích hoạt phản ứng miễn dịch để nhận biết và chống lại mầm bệnh. Hệ miễn dịch đã được "đào tạo" trước đó nên nếu virus cúm xâm nhập vào cơ thể, chúng sẽ tấn công virus nhanh và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, kháng thể tạo ra bởi vaccine cúm chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khoảng một năm. Virus cúm còn thường xuyên thay đổi và mỗi mùa cúm có thể xuất hiện nhiều loại virus khác nhau. Do đó, vaccine phòng cúm được thay đổi hàng năm để có sự tương đồng giữa chủng virus cúm với vaccine đang sử dụng. Tiêm phòng cúm hàng năm giúp cơ thể phát triển khả năng miễn dịch với các chủng virus mới nhất.

Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tiêm vacccine cúm giúp bạn dễ dàng loại trừ yếu tố nguy cơ gây bệnh nếu có triệu chứng gần giống nhiễm nCoV.

Các loại vaccine phòng cúm

Vaccine phòng cúm đang dùng tại Việt Nam có các loại như Vaxigrip của Pháp, Influvac của Hà Lan và GC Flu từ Hàn Quốc. Đối với vaccine Vaxigrip và Influvac, trẻ từ sáu tháng đến chín tháng tuổi chưa từng tiêm vaccine cúm sẽ tiêm hai mũi vaccine. Mũi thứ hai cách mũi đầu tiên ít nhất một tháng, mỗi năm trẻ nên tiêm nhắc lại một lần. Trẻ trên chín tuổi và người lớn chỉ tiêm một mũi và sau đó tiêm nhắc lại hàng năm.

Với vaccine GC Flu, trẻ từ 36 tháng đến chín tuổi tiêm hai mũi, mũi thứ hai cách mũi đầu tiên ít nhất một tháng, sau đó tiêm nhắc lại hàng năm. Trẻ trên chín tuổi và người lớn chỉ tiêm một mũi và mỗi năm tiêm nhắc lại một lần.

Trước khi tiêm phòng, người được tiêm sẽ được khám sàng lọc và bác sĩ tư vấn. Bạn cần khai báo với bác sĩ tình trạng sức khỏe của bản thân và hoãn tiêm phòng nếu đang bệnh, sốt. Một số đối tượng không nên tiêm vaccine cúm gồm người có tiền sử phản ứng nghiêm trọng với vaccine cúm trước đó, người dị ứng với các thành phần có trong vaccine.

Sau khi tiêm, cần lại ít nhất 30 phút để theo dõi các phản ứng (nếu có) và theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà ít nhất hai ngày sau đó. Cơ thể có thể nóng, sốt, đau sưng chỗ tiêm... sau tiêm phòng. Đây là phản ứng bình thường và sẽ biến mất trong vài ngày. Nếu xuất hiện những biểu hiện như sốt cao trên 39 độ C, co giật, khó thở, tím tái, sưng to nơi tiêm... cần đến ngay bệnh viện gần nhất để được thăm khám và điều trị.

Ngọc An