Lý do nên tiêm vaccine

Dưới đây là 6 điều mà mỗi người nên biết về vaccine, theo khuyến cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ:

Tất cả chúng ta đều cần vaccine trong suốt cuộc đời để phòng tránh các bệnh nghiêm trọng

Mỗi năm, hàng chục nghìn người Mỹ mắc những bệnh mà vaccine có thể phòng ngừa, một số người phải nhập viện, một số thậm chí tử vong. Chủng ngừa là cách tốt nhất để chống lại những căn bệnh này.

Vaccine được khuyến cáo cho cả trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn, dựa trên các yếu tố khác nhau như tuổi tác, tình trạng sức khỏe, lối sống, công việc và đi lại. CDC Mỹ và các chuyên gia y tế cập nhật các khuyến nghị về vaccine hàng năm dựa trên nghiên cứu khoa học mới nhất.

Tiêm phòng là bước quan trọng để bảo vệ những người dễ mắc bệnh nhất - bé sơ sinh, trẻ nhỏ, người già và những người mắc bệnh mạn tính hay có hệ miễn dịch yếu.

Người lớn cũng cần tiêm vaccine để phòng tránh nhiều bệnh nguy hiểm. Ảnh: ABC News.

Các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine vẫn có thể bùng phát trong cộng đồng

Vaccine đã làm giảm đáng kể các bệnh truyền nhiễm từng gây hại hoặc giết chết nhiều trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, vi trùng gây ra những bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine vẫn tồn tại và có thể lây sang những người không được vaccine bảo vệ.

Ví dụ, dù bệnh sởi đã được tuyên bố loại trừ khỏi Mỹ vào năm 2000 nhưng vẫn còn phổ biến ở các nước khác. Một số người Mỹ không tiêm phòng sởi khi du lịch nước ngoài đã mắc bệnh sởi và khi trở về nước đã truyền bệnh cho những người khác, dẫn đến một số đợt bùng phát sởi trong những năm gần đây ở Mỹ.

Tiêm phòng rất quan trọng vì không chỉ bảo vệ người được chủng ngừa mà còn giúp ngăn ngừa bệnh lây lan cho những người khác, như người thân, hàng xóm, bạn học, đồng nghiệp và các thành viên khác trong cộng đồng của bạn.

Các cơ quan quản lý thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo vaccine an toàn

Trước khi một loại vaccine được chấp thuận sử dụng ở Mỹ, nó phải trải qua nhiều năm thử nghiệm cẩn thận để đảm bảo rằng an toàn và hiệu quả. Các nhà khoa học và bác sĩ được đào tạo chuyên sâu tại Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đánh giá kết quả của các nghiên cứu lâm sàng này.

FDA cũng kiểm tra các địa điểm sản xuất vaccine để đảm bảo rằng chúng tuân thủ các nguyên tắc sản xuất nghiêm ngặt. Sau khi vaccine được cấp phép, FDA và CDC tiếp tục giám sát việc sử dụng vaccine đó và đảm bảo không có lo ngại về an toàn.

Giống như bất kỳ loại thuốc nào, vaccine có thể gây ra tác dụng phụ. Trong hầu hết các trường hợp, tác dụng phụ là nhẹ (ví dụ, đau nhức nơi tiêm), sẽ biến mất trong vài ngày. Các tác dụng phụ nghiêm trọng, kéo dài do vaccine là rất hiếm.

Vaccine giúp các bậc phụ huynh bảo vệ con khỏi bị bệnh

Tiêm chủng đã có tác động to lớn đến việc cải thiện sức khỏe của trẻ em ở Mỹ. Hầu hết các bậc cha mẹ ngày nay chưa bao giờ tận mắt chứng kiến những hậu quả tàn khốc mà các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine đã gây ra cho một đứa trẻ, một gia đình hoặc cộng đồng. Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của trẻ là rất quan trọng. Đó là lý do tại sao hầu hết các bậc cha mẹ chọn chủng ngừa - biện pháp bảo vệ mạnh mẽ, an toàn, đã được chứng minh và hiệu quả.

Tiêm phòng là một trong những cách tốt nhất mà cha mẹ có thể bảo vệ con từ sơ sinh đến thiếu niên khỏi 16 căn bệnh nguy hiểm. Các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine có thể rất nghiêm trọng, đặc biệt với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Bạn có thể bảo vệ con bằng cách tiêm phòng khi bạn mang thai

Một bà mẹ khi mang thai sẽ chia sẻ mọi thứ với em bé trong bụng. Điều đó có nghĩa là khi bạn chủng ngừa, bạn không chỉ bảo vệ chính mình mà còn truyền biện pháp bảo vệ con bạn trong vài tháng đầu đời, khi bé còn quá nhỏ để tự xây dựng khả năng miễn dịch. Bạn nên tiêm vaccine phòng bệnh rubella, ho gà và cúm trong mỗi lần mang thai để giúp bảo vệ bản thân và thai nhi đang phát triển.

Vaccine không chỉ dành cho trẻ em mà cũng có thể giúp người lớn khỏe mạnh

Dù bạn đã tiêm tất cả các loại vaccine khi còn nhỏ, khả năng bảo vệ bạn của số loại vaccine có thể mất dần theo thời gian. Bạn cũng có thể có nguy cơ mắc các bệnh khác do tuổi tác, công việc, lối sống, du lịch hoặc tình trạng sức khỏe. Người lớn mắc các bệnh mạn tính như hen suyễn, bệnh tim và tiểu đường có nhiều khả năng bị biến chứng từ một số bệnh nhất định. Tiêm phòng là một phần quan trọng để giữ sức khỏe. Bị ốm với mọi lứa tuổi đều khó chịu, và với người lớn, ốm là tốn tiền thuốc men, có thể mất việc và không thể chăm sóc gia đình.

Kim Ánh (Theo CDC Mỹ)