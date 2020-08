Cuộc chạy đua phát triển vaccine nCoV

Khi các nhà sản xuất thuốc trên khắp nước Mỹ chạy đua để phát triển vaccine nCoV, tên của chiến dịch "Operation Warp Speed" từng khiến không ít người nghi ngờ. Với mục tiêu nhanh chóng tìm ra vaccine để sớm chấm dứt đại dịch, liệu những đơn vị này có vì đạt được thành quả với tốc độ kỷ lục mà bỏ qua các nguyên tắc về sự an toàn hay không?

Ngay cả những người dân Mỹ tự coi mình là một "nhân tố miễn dịch", không khỏi đặt ra nghi vấn rằng liệu chiến dịch này sẽ giúp chấm dứt đại dịch, hay sẽ khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn.

Trước những câu hỏi trên, ngày 3/8, Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia (NIH) cho biết tiền đầu tư được đổ vào các dây chuyền sản xuất và công nghệ tiên tiến. Dù mọi thứ đang diễn ra với tốc độ nhanh kỷ lục, song yếu tố an toàn và hiệu quả vẫn được ưu tiên hàng đầu.

"Chúng tôi đã có thể tiến hành các bước thử nghiệm cực kỳ nhanh chóng mà không phải hy sinh bất kỳ vấn đề an toàn nào, các quy trình không bị cắt xén và chắc chắn không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của khoa học", ông Fauci nói trong buổi livestream do US News & World Report tổ chức. Vị tiến sĩ cũng thể hiện sự lạc quan khi cho rằng một loại vaccine nCoV an toàn và hiệu quả sẽ có sẵn vào cuối năm 2020.

Tiến sĩ Anthony Fauci khẳng định vaccine nCoV được phát triển nhanh chóng nhưng không có bất cứ nguyên tắc hay bước kiểm nghiệm nào bị bỏ qua. Ảnh: Associated Press.

Ông Fauci cũng giải thích lý do vì sao vẫn giữ đủ các bước và áp dụng đúng nguyên tắc, nhưng lại có thể rút ngắn một quy trình thường kéo dài vài năm chỉ còn vài tháng. Theo ông, có hai lý do chính.

Đầu tiên, các nhóm nghiên cứu đang sử dụng các công nghệ vaccine tiên tiến nhất, nhờ có những nguồn tài trợ đổ vào.

Đơn cử như Moderna và NIH, họ đã sử dụng công nghệ phát triển vaccine mRNA mới để biến mã di truyền của virus thành vaccine thử nghiệm và trao cho những tình nguyện viên đầu tiên chỉ sau hơn hai tháng. Ông Fauci cho biết tốc độ kỷ lục này là chưa từng có trước đây.

"Nếu Moderna sử dụng các công nghệ phát triển vaccine truyền thống, thì hiện tại có lẽ công ty vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, thậm chí không thể bắt đầu sản xuất như những gì đang đạt được hiện tại", Bancel, CEO Moderna chia sẻ với Andrew Dunn của Business Insider vài ngày sau khi vận chuyển vaccine đến NIH.

Các nền tảng như mRNA khá hứa hẹn song đây lại là những công nghệ chưa được chứng minh hiệu quả trước đây. Chưa có vacicne mRNA được liên bang phê duyệt. Tuy nhiên bằng cách sử dụng mRNA, các công ty như Moderna có thể phát triển các mũi tiêm thử nghiệm mà không cần phải lấy mẫu virus sống.

Thứ hai, Mỹ thực sự đã "mua thời gian" bằng cách sản xuất vaccine nCoV mới, dù biết rõ có thể chúng sẽ không hiệu quả và không bao giờ được sử dụng.

"Chính phủ đã đầu tư hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD để sản xuất vaccine Covid-19 ngay cả khi chưa ai dám chắc về tác dụng của nó. Đồng nghĩa với việc nếu vaccine hoạt động, họ đã tiết kiệm được thời gian vài tháng thay vì chờ đợi đến khi nó được chứng minh hiệu quả mới bắt đầu đưa vào sản xuất. Ngược lại, nếu vaccine không hoạt động thì sẽ mất một khoản tiền lớn. Song chúng tôi cảm thấy tình hình hiện tại đủ nghiêm trọng đến mức đáng để chúng tôi mạo hiểm tài chính để đạt được mục đích cuối cùng", ông Fauci nói.

Những lo lắng, quan ngại xoay quanh mức độ hiệu quả của vaccine, không riêng gì vaccine nCoV, ngày một gia tăng ở Mỹ. Tuy nhiên, theo Anthony Fauci, một nghiên cứu lại cho thấy chúng an toàn hơn bất kỳ phương pháp y tế hiện đại nào khác.

Nghiên cứu thực hiện trong 20 năm vừa công bố vào tháng 8. Kết quả cho thấy 57 loại vaccine hầu như không có tác dụng phụ đáng kể nào được xác định. Tiến sĩ Daniel Shepshelovich cho rằng kết quả này rất đáng chú ý. Các thiết bị y tế và dược phẩm khác hầu như không có những hồ sơ theo dõi như trên.

Ông Shepshelovich cho biết nghiên cứu của ông đề cao năng lực của các nhà khoa học chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của vaccine. Ông hy vọng việc họ xử lý vaccine nCoV trong tương lai cũng sẽ thực hiện tương tự như trước đây. "Tôi chắc chắn rằng các cơ quan quản lý nhận thức rõ về sự tập trung và quan tâm cao độ của công chúng vào vaccine sắp tới. Họ sẽ cân bằng nhu cầu cấp thiết để phê duyệt đưa vaccine vào phân phối đi kèm với điều kiện an toàn", ông nói.

Cũng trong ngày 3/8, ông Fauci đã nói trên một chương trình do tạp chí JAMA tổ chức rằng các đơn vị quản lý luôn đánh giá mức độ an toàn của vaccine để xem chúng hiệu quả ra sao hay có gây hại đến đối tượng tiếp nhận không. Ông cũng cho biết thêm rằng nhóm quản lý đánh giá này độc lập với đơn vị điều hành thử nghiệm lâm sàng vaccine trên người, đồng thời không liên quan đến công ty sản xuất chúng.

Điều đó cho thấy dù vaccine đang phát triển với tốc độ nhanh hơn nhiều so với trong quá khứ, nhưng chúng vẫn mất rất nhiều thời gian. Fauci cho biết ông có thể khẳng định với người dân nước Mỹ rằng một khi vaccine được phê duyệt đưa ra thị trường, điều đó đồng nghĩa với việc mức độ an toàn và hiệu quả của nó đã đảm bảo.

Thy An (Theo Business Insider)