Bước tiến của vaccine nCoV Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (J&J) vừa thông báo đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối cho "ứng viên" vaccine nCoV của mình. Đây là đơn vị nghiên cứu vaccine Covid-19 thứ tư tại Mỹ đi đến giai đoạn này.

Johnson & Johnson được xem là có những bước tiến chậm hơn một số đơn vị nghiên cứu khác. Song thử nghiệm diện rộng giai đoạn III của hãng dự kiến thu hút đến 60.000 người tham gia, là một trong những cuộc thử nghiệm quy mô lớn nhất tính đến hiện tại. Đại diện J&J cho biết qua cuộc thử nghiệm lần này có thể đưa ra kết luận vaccine của họ có hoạt động an toàn vào cuối năm nay hay không.

Một kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm tại Trung tâm Y tế Beth Israel, nơi hợp tác nghiên cứu vaccine với Johnson & Johnson. Ảnh: The New York Times.

Một trong những điểm nổi bật là vaccine này có thể chỉ cần một mũi tiêm thay vì hai mũi như các dự đoán trước đó của một số chuyên gia, có thể không cần bảo quản đông lạnh. Điểm cộng này giúp giải quyết vấn đề về phương án phân phối, đơn giản hóa quá trình vận chuyển vaccine từ nhà sản xuất đến bệnh viện và những điểm tiêm phòng.

Tiến sĩ Dan Barouch, một nhà virus học tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess, là người dẫn đầu sự phát triển công nghệ được sử dụng trong thử nghiệm của Johnson & Johnson. Ông cho biết: "Chúng ta cần nhiều hơn một loại vaccine nCoV hoạt động hiệu quả. Có đến 7 tỷ người trên thế giới, sẽ không nhà sản xuất nào đủ sức phân phối cho tất cả mọi người".

Tiến sĩ Paul Stoffels, Giám đốc khoa học Johnson & Johnson cho biết công ty sẽ sớm đăng tải một bản thảo với dữ liệu rõ ràng từ các giai đoạn thử nghiệm trước đó.

Ông Stoffels cũng tiết lộ Johnson & Johnson đã bắt đầu sản xuất vaccine với quy mô công nghiệp để xây dựng nguồn cung sẵn có, ngay lập tức phân phối ra thị trường nếu "ứng viên" của họ được cấp phép lưu hành. Dự kiến hãng dược này sẽ có hàng chục triệu liều vaccine nCoV sẵn sàng vào cuối năm nay và có thể tăng số liều lên nhiều hơn trong những đợt kế tiếp.

Chiến dịch Warp Speed của chính phủ liên bang đã đầu tư hơn 10 tỷ USD vào vaccine nCoV do các công ty tư nhân nghiên cứu phát triển. Trong đó, Johnson & Johnson nhận được khoản đầu tư trị giá 1,5 triệu USD, phục vụ cho việc phát triển và sản xuất vaccine của mình.

Đối mặt với những lời chỉ trích về sự mập mờ, thiếu rõ ràng trong quá trình nghiên cứu vaccine mới, một số công ty bao gồm Johnson & Johnson, đã công bố chi tiết về các thử nghiệm của họ vào ngày 23/9. Phía Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) dự kiến trong tuần này sẽ công bố các hướng dẫn nghiêm ngặt hơn, nêu ra các tiêu chí họ sẽ áp dụng để kiểm tra dữ liệu thử nghiệm lâm sàng.

Thy An (Theo The New York Times)