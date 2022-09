Va chạm giao thông, tài xế BMW bắn chết ba học sinh

Thái LanMột người đàn ông bị bắt vì bắn chết ba học sinh trung học, sau khi va chạm với xe máy của các nạn nhân.

Cảnh sát Khao Phanom, tỉnh Krabi, miền nam Thái Lan, cho biết Theerasak Boonruang, 42 tuổi, bị cáo buộc giết người cấp độ một, tàng trữ trái phép vũ khí và tiêu thụ chất ma túy.

Ngày 6/9, Boonruang điều khiển xe BMW va chạm với xe máy của ba học sinh trung học 18 tuổi, gồm một nam và hai nữ ở Khao Phanom. Tức giận vì kính chắn gió của xe bị vỡ, Boonruang bước ra khỏi xe, bắn chết các nạn nhân rồi phóng hỏa xe máy trước khi bỏ trốn.

Nhân viên pháp y thu thập bằng chứng tại hiện trường vụ án ở huyện Khao Phanom, Krabi, Thái Lan, ngày 6/8. Ảnh: Bangkok Post.

Người qua đường phát hiện ngọn lửa và thông báo cho lực lượng cứu hộ và cảnh sát. Giới chức sau đó tìm thấy thi thể của ba học sinh nằm bên đường, trên người có vết thương do đạn bắn. Cảnh sát cũng tìm thấy vỏ đạn súng hoa cải và các mảnh vỡ từ chiếc BMW của nghi phạm.

Các manh mối dẫn đến cửa hàng lốp ôtô do Boonruang điều hành tại địa phương, nơi cảnh sát phát hiện chiếc ôtô bị hư hại. Nghi phạm cố gắng tẩu thoát qua cửa phụ trước khi đầu hàng.

Boonruang khai rằng không quen biết các nạn nhân và hai bên không có tranh cãi, nhưng thừa nhận lúc đó đang phê ma túy đá.

Năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá đường sá Thái Lan "chết chóc" nhất Đông Nam Á, với tỷ lệ tử vong do tai nạn là 32,7 trên 100.000 người.

Giới chức Thái Lan đã nỗ lực ngăn chặn hành vi tham gia giao thông khi chịu ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy, với các biện pháp như khuyến khích sử dụng camera hành trình. Nhưng WHO cho biết tỷ lệ tử vong trên đường ở quốc gia này cao do nạn bất tuân luật giao thông, khi hơn một nửa số người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm hay thắt dây an toàn.

Năm ngoái, Tòa Tối cao Thái Lan sửa đổi bản án từ 10 năm tù xuống còn 3 năm 4 tháng tù đối với một người đàn ông bắn chết học sinh trong vụ tranh chấp về đỗ xe ven đường ở miền đông hồi năm 2017. Tòa xác định ông này "tự vệ quá mức" sau khi bị nhóm học sinh hăm dọa. Một thẩm phán sau đó đình chỉ án tù, cho tài xế hưởng án treo trong hai năm.

Đức Trung (Theo SCMP)