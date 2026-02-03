V Live công bố định hướng phát triển 2026 tại hội nghị khách hàng

V Live Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Khách hàng tại Hà Nội và TP HCM, chủ đề "Vững vàng cất cánh", chia sẻ định hướng phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa.

Theo đại diện V Live, chuỗi hội nghị là dấu mốc cho thấy quy mô cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục mở rộng, đồng thời phản ánh mức độ quan tâm của thị trường đối với định hướng phát triển giai đoạn mới. Sự kiện vừa là dịp tri ân đối tác, đại diện thương mại, vừa là không gian để doanh nghiệp công bố chiến lược trong bối cảnh thị trường chăm sóc sức khỏe dịch chuyển theo hướng cá nhân hóa và ứng dụng công nghệ.

Dr. Eric Sebastian Teoh, Nhà sáng lập V Live International và Bà Đỗ Thanh Hương, đồng sáng lập và Tổng giám đốc V Live Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V Live

Tại hội nghị, V Live khẳng định ba định hướng trọng tâm gồm: kiên định giá trị cốt lõi, lấy con người làm trung tâm và xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững dựa trên niềm tin. Doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung nâng cao năng lực đào tạo, mở rộng mạng lưới đối tác và thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ người tiêu dùng chủ động chăm sóc sức khỏe trong đời sống hàng ngày.

Thông điệp "Vững vàng cất cánh" được nhấn mạnh như định hướng xuyên suốt cho năm 2026. Trong đó, "vững vàng" là nền tảng hình thành từ quá trình phát triển, còn "cất cánh" thể hiện mục tiêu tăng trưởng có kiểm soát, gắn với chất lượng và giá trị dài hạn.

Ban lãnh đạo V Live Việt Nam trò chuyện cùng Thầy thuốc ưu tú, PGS, TS, BS Phạm Huy Quyến, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y dược Hải Phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn V Live (bên phải) tại Hà Nội. Ảnh: V Live

Sự kiện có sự tham gia của ông Dr. Eric Sebastian Teoh, Nhà sáng lập V Live International; bà Đỗ Thanh Hương, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc V Live Việt Nam, cùng các chuyên gia y tế và chăm sóc sức khỏe như Thầy thuốc ưu tú, PGS, TS, BS Phạm Huy Quyến; PGS.TS Trần Anh Vũ và bà Jyoti Ngân Lê.

Một nội dung đáng chú ý tại hội nghị là kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong năm 2026. Theo đó, nhãn hàng dự kiến ra mắt dòng sản phẩm tinh dầu và liệu pháp mùi hương, hướng đến hỗ trợ thư giãn tinh thần và cân bằng cảm xúc. Doanh nghiệp cũng giới thiệu định hướng phát triển đồng hồ thông minh theo dõi sức khỏe, tích hợp các chỉ số cơ bản nhằm hỗ trợ người dùng hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động.

Thương hiệu vinh danh đại diện thương mại dẫn đầu doanh số. Ảnh: V Live

Đại diện V Live cho biết, việc mở rộng sang các giải pháp công nghệ và liệu pháp hỗ trợ tinh thần là bước đi nhằm đa dạng hóa hệ sinh thái, đáp ứng nhu cầu ngày càng toàn diện của người tiêu dùng.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận đóng góp của các đối tác chiến lược và đại diện thương mại đạt thành tích, đồng thời xem hội nghị là không gian kết nối giữa đối tác, hệ thống phân phối và khách hàng trên cả nước. Các hoạt động trao đổi trực tiếp tại sự kiện được kỳ vọng góp phần củng cố quan hệ hợp tác dài hạn.

Việc tổ chức hai hội nghị tại Hà Nội và TP HCM cho thấy định hướng phát triển song hành tại hai trung tâm kinh tế lớn. "Chuỗi Hội nghị Khách hàng 2026 khép lại, mở ra giai đoạn mới với mục tiêu tăng trưởng ổn định, mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và thích ứng linh hoạt với biến động thị trường trong năm 2026", đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Thế Đan