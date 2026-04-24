V-Green và MediaMart sắp vận hành 1.000 tủ đổi pin xe máy điện

V-Green sẽ vận hành thêm 1.000 tủ đổi pin xe máy điện tại hệ thống 330 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc, hoàn thành vào cuối tháng 5.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Công ty cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green và hệ thống siêu thị điện máy MediaMart, hai bên sẽ cùng triển khai, hoàn thành 1.000 tủ đổi pin tại hệ thống 330 siêu thị trên toàn quốc.

Việc phát triển hạ tầng này được hai bên kỳ vọng sẽ hỗ trợ người dùng xe máy điện VinFast đang tăng trưởng nhanh, đồng thời tối ưu tiện ích, trải nghiệm cho người mua sắm ở hệ thống siêu thị điện máy. Theo đó, V-Green sẽ phụ trách triển khai, vận hành và quản lý khoảng 1.000 tủ đổi pin này, đồng thời nghiên cứu để mở rộng đến các địa điểm phù hợp trong thời gian tiếp theo.

Tùy địa điểm triển khai, V-Green sẽ lắp đặt 3-5 tủ đổi pin ở các địa điểm, dự kiến hoàn thành hạ tầng này vào cuối tháng 5.

Người dùng sử dụng tủ đổi pin xe máy điện VinFast. Ảnh: Tuấn Vũ

Trong tháng 3, các dòng xe máy điện VinFast lập kỷ lục doanh số, hãng ghi nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng và đã xuất xưởng khoảng 93.000 chiếc trong tháng. Đây là mức doanh số ghi nhận cao nhất từ trước đến nay ở mảng xe máy điện.

Evo và Feliz là hai dòng xe có doanh số cao nhất, lần lượt 52.000 chiếc và hơn 24.000 chiếc đã bàn giao đến người dùng. Nghiên cứu thị trường của VinFast cho thấy, đây cũng là hai mẫu xe bán chạy nhất thị trường kể từ đầu năm, bao gồm cả xe máy xăng truyền thống.

Về xu hướng, hãng này ghi nhận sức mua tăng đều ở các địa phương, lớn nhất là ở Hà Nội và TP HCM. Chỉ riêng ở Thủ đô, trong tháng 3 hãng đã giao hơn 20.000 xe máy điện các loại. Ở tháng tăng trưởng nóng này, hãng đã chỉnh công suất nhà máy và đạt sản lượng lớn nhất từ trước đến nay, nhưng số xe xuất xưởng vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu thị trường.

Đại diện V-Green và MediaMart tại lễ ký hợp tác. Ảnh: V-Green

Bà Đỗ Thị Thanh, Giám đốc phát triển mạng lưới V-Green cho biết, mục tiêu doanh nghiệp hướng đến là xây dựng hệ sinh thái hạ tầng năng lượng phủ sóng toàn diện, mang đến sự an tâm cho người dùng xe điện VinFast. "Với sự đồng hành MediaMart, V-Green sẽ tăng tốc triển khai, vận hành 1.000 tủ đổi pin trong tháng 5", bà nói.

Ngoài MediaMart, V-Green cũng ký kết nhiều đối tác lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop... để mở rộng mạng lưới tủ đổi pin xe máy điện, trạm sạc ôtô điện ở Việt Nam. Theo kế hoạch, V-Green sẽ hoàn tất 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast trên toàn quốc trong quý II.

Quang Anh