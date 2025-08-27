V-Green sắp triển khai trạm sạc, đổi pin xe điện tại FPT Shop

V-Green hợp tác FPT Retail triển khai các điểm sạc ôtô, đổi pin xe máy điện tại chuỗi cửa hàng FPT Shop toàn quốc, hôm 26/8.

Công ty Cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green và Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT Retail ký biên bản ghi nhớ hợp tác, phát triển mạng lưới trạm sạc ôtô điện, đổi pin xe máy điện VinFast trên toàn quốc. Dự án này sẽ được triển khai tại chuỗi cửa hàng FPT Shop trong năm nay.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ triển khai hệ thống trụ sạc ôtô điện và tủ đổi pin xe máy điện VinFast theo hình thức nhượng quyền hoặc cho thuê mặt bằng để lắp đặt. Tùy thực tế mặt bằng, V-Green và FPT Retail sẽ tính toán để lắp trụ sạc hoặc tủ đổi pin, dự kiến vận hành từ tháng 11.

Lễ ký kết hợp tác giữa V-Green và FPT Shop. Ảnh: V-Green

Ông Nguyễn Đức Vinh, Phó tổng giám đốc V-Green cho biết, hợp tác FPT Retail là bước tiến giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới trạm sạc, nâng trải nghiệm cho chủ sở hữu xe điện VinFast. "Với thế mạnh của hai bên, V-Green sẽ sớm đạt mục tiêu trở thành đơn vị phát triển hạ tầng sạc quy mô nhất thế giới, góp phần thúc đẩy tương lai xanh", ông nói.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng giám đốc FPT Retail cho rằng, hợp tác V-Green là cơ hội kinh doanh, đồng thời giúp doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp công cuộc chuyển đổi xanh và hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Hiện, V-Green có mạng lưới 150.000 cổng sạc ôtô, xe máy điện trên toàn quốc, sắp triển khai hệ thống tủ đổi pin cho xe máy điện VinFast. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu có 150.000 điểm đổi pin trong 3 năm tới, đồng thời triển khai hình thức nhượng quyền tương tự trạm sạc ôtô điện.

Quang Anh