Ủy ban Nobel lên tiếng sau khi ông Trump được tặng huy chương

Ủy ban Nobel cho biết huy chương và bằng chứng nhận có thể được trao tặng hoặc chuyển nhượng, nhưng giải thưởng vĩnh viễn gắn liền với người đoạt giải.

"Huy chương và bằng chứng nhận là những biểu trưng vật chất xác nhận một cá nhân hoặc tổ chức đã được trao giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, bản thân giải thưởng, tức niềm vinh dự và sự công nhận, vẫn gắn bó không thể tách rời với cá nhân hoặc tổ chức đã được Ủy ban Nobel Na Uy xác định là người đoạt giải", Ủy ban Nobel ngày 16/1 cho hay.

Ủy ban cũng lưu ý hiện nay nhiều huy chương Nobel đang được trưng bày tại các bảo tàng trên khắp thế giới. Họ nhấn mạnh trường hợp 7 người đoạt giải trong quá khứ đã lựa chọn tặng hoặc bán huy chương của mình, trong đó có cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan. Vợ ông năm 2024 đã tặng huy chương và bằng chứng nhận cho Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, 6 năm sau khi ông qua đời.

"Bất kể điều gì xảy ra với huy chương, bằng chứng nhận hay tiền thưởng, người đoạt giải ban đầu vĩnh viễn được ghi nhận trong lịch sử. Dù huy chương hoặc bằng chứng nhận thuộc về người khác cũng không thay đổi việc ai đã được trao giải Nobel Hòa bình", ủy ban nhấn mạnh.

Lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado (bên phải) tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump huy chương Nobel Hòa bình tại Nhà Trắng hôm 15/1. Ảnh: Nhà Trắng

Lời giải thích được đưa ra sau khi lãnh đạo đối lập tại Venezuela Maria Corina Machado thông báo đã tặng huy chương Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp kín tại Nhà Trắng hôm 15/1. Bà Machado là chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2025.

"Maria đã trao tặng tôi giải thưởng Nobel Hòa bình của bà ấy vì những gì tôi đã làm. Đây là cử chỉ tuyệt vời, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau", Tổng thống Mỹ cho biết. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận ông Trump dự định giữ lại huy chương.

Tổng thống Trump đã công khai tuyên bố mình xứng đáng được giải Nobel Hòa bình và chê trách Na Uy "ngớ ngẩn" khi không trao giải thưởng cho ông. Bà Machado nói rằng Nobel Hòa bình năm 2025 "thuộc về nhân dân Venezuela", do đó bà rất muốn chia sẻ giải thưởng này với Tổng thống Trump, đồng thời bày tỏ ủng hộ việc Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích bắt Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Trump từng tuyên bố sẽ hợp tác với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thay vì bà Machado, dù Mỹ coi phe đối lập là bên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng lãnh đạo phe đối lập Venezuela "không nhận được đủ sự tôn trọng" để dẫn dắt đất nước.

Huyền Lê (Theo Hill, AFP)