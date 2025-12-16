Ủy ban điều tra Malaysia phát hiện 'sai sót nghiêm trọng' ở vụ cầu thủ nhập tịch

MalaysiaỦy ban điều tra độc lập (ICC) do LĐBĐ Malaysia thành lập đã phát hiện hồ sơ của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch không được xác minh đúng cách.

ICC được thành lập từ tháng 10, để điều tra toàn bộ quá trình nhập tịch 7 cầu thủ gốc nước ngoài bị FIFA xác định dùng hồ sơ giả mạo. Đến hôm nay 16/12, một báo cáo điều tra dài 59 trang đã chỉ ra những điểm yếu trong hệ thống quản lý hành chính của LĐBĐ Malaysia (FAM).

Người đứng đầu ICC là cựu chánh án Tun Md Raus Sharif kết luận rằng, một số tài liệu quan trọng được sử dụng để chứng minh tư cách thi đấu cầu thủ thiếu xác thực và bằng chứng hỗ trợ. ICC cũng phát hiện các biện pháp kiểm soát của FAM đã không được thực hiện đầy đủ, để phát hiện ra các vấn đề trước khi nộp hồ sơ lên FIFA.

Cựu chánh án Tun Md Raus Sharif (trái) gửi bản báo cáo điều tra cho Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi tại trụ sở LĐBĐ Malaysia (FAM) ở Kuala Lumpur, chiều nay 16/12/2025. Ảnh: FAM

"Rõ ràng là có những sai sót nghiêm trọng trong công tác giám sát, thẩm định và kiểm soát hành chính của ban lãnh đạo FAM", báo cáo của ICC có đoạn. "Điều đó dẫn đến việc sự cố này xảy ra mà không bị phát hiện hay can thiệp kịp thời".

Tuy nhiên, Ủy ban không thể xác định chắc chắn ai đã làm giả các hồ sơ bị cáo buộc. Điều này bắt nguồn từ việc công chứng viên xác minh hồ sơ không chịu hợp tác và không thể tìm thấy người đại diện của 7 cầu thủ.

ICC khuyến cáo FAM trình báo cảnh sát ngay lập tức vụ việc này, đồng thời tiến hành các biện pháp kỷ luật nội bộ thích hợp và thực hiện cải cách hệ thống. Những hành động này được cho là "rất cần thiết" để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn và khôi phục uy tín cũng như tính chính trực trong hoạt động của FAM.

Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman, người đã bị đình chỉ công tác vào ngày 17/10, được cho đã tắc trách trong sự việc. Với vai trò quản lý hành chính, ông đã không kiểm tra đầy đủ hồ sơ và gửi lên FIFA dẫn đến sự cố lần này.

Trung vệ Malaysia gốc Argentina Facundo Garces (trái) thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Trước đó, Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) xác định "việc sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu của 7 cầu thủ đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế". Nhóm này gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng). Đây là án kỷ luật nặng nhất mà bóng đá Malaysia từng đối mặt, khi đội tuyển phụ thuộc đáng kể vào nhóm cầu thủ nhập tịch.

FAM đã kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA, nhưng án phạt vẫn được giữ nguyên. Họ sau đó tiếp tục đệ đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) vào ngày 8/12, và sẽ gửi bản lập luận chi tiết vào ngày 18/12 đến trụ sở CAS tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ.

CAS được coi là cửa cuối cùng của các liên đoàn khi tranh chấp với FIFA. Quyết định của tòa có thể giữ nguyên, giảm nhẹ, hoặc hủy bỏ các án phạt. Dù vậy, những trường hợp CAS đảo ngược phán quyết của FIFA không nhiều, bởi LĐBĐ thế giới thường đưa ra những lập luận và bằng chứng chi tiết về các vụ việc.

Diễn biến chính vụ FIFA phạt Malaysia - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Palmero, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 3/11/2025: Ủy ban khiếu nại FIFA công bố kết quả kháng cáo. - 8/12/2025: Malaysia gửi đơn kiện FIFA lên CAS. - 18/12/2025: Malaysia hoàn tất bản lập luận chi tiết gửi lên CAS.

Trung Thu (tổng hợp)