Ưu thế khám chữa bệnh của bệnh viện Bangkok

Thái LanSở hữu chuỗi 29 bệnh viện thành viên, bệnh viện Bangkok có hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, áp dụng nhiều công nghệ cao vào khám chữa bệnh.

Bệnh viện Bangkok (BHQ) là một trong những bệnh viện tốt nhất tại Thái Lan theo đánh giá của tạp chí danh tiếng Newsweek tháng 4/2020. Thành lập năm 1972, tính đến nay bệnh viện Bangkok đã có hơn 50 kinh nghiệm xây dựng và phát triển trong ngành y tế.

Một trong các tòa nhà điều trị của Bệnh viện Bangkok. Ảnh: Bệnh viện Bangkok

Bệnh viện Bangkok là một trong những bệnh viện tư nhân quốc tế quy mô lớn và uy tín của châu Á, sở hữu các dịch vụ y tế tiên tiến với 29 bệnh viện cơ sở cùng hơn 4.100 giường bệnh trên khắp Thái Lan.

Bệnh viện Bangkok có quy trình điều trị, dịch vụ đạt được chứng nhận vàng JCI về chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế. Là một trong những đơn vị tiên phong, không những được trang bị hệ thống thiết bị y tế hiện đại mà bệnh viện còn đẩy mạnh áp dụng nhiều công nghệ để tạo thuận lợi cho bệnh nhân qua các ứng dụng: My B+, B In Touch, Be with you... Bệnh nhân và thân nhân hoàn toàn chủ động nắm rõ tình trạng sức khỏe, phác đồ điều trị... khi điều trị tại đây. Theo số liệu thống kê từ bệnh viện, mỗi năm có gần một triệu bệnh nhân thăm khám tại đây, trong đó có tới gần 25% là bệnh nhân nước ngoài đến từ 160 quốc gia khác nhau.

Bệnh viện Bangkok có các trung tâm chuyên khoa điều trị ung thư, thần kinh, tim mạch, hiếm muộn, phục hồi chức năng... đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của các bệnh nhân.

Đơn vị này là một trong số rất ít bệnh viện chuẩn quốc tế tại châu Á sở hữu và vận hành trực tiếp đội trực thăng, máy bay cấp cứu đạt chứng nhận CAMTS, chứng nhận cao cấp nhất về an ninh, an toàn trong lĩnh vực cứu hộ do Mỹ và EU cấp.

Trực thăng Airbus-H145 vận chuyển bệnh nhân hạ cánh và đáp trên nóc tòa nhà Bệnh viện Bangkok. Ảnh: Bệnh viện Bangkok

Để đáp ứng việc phục vụ khách hàng quốc tế, bệnh viện còn tiếp nhận, giao tiếp, tư vấn và thăm khám cho bệnh nhân cùng thân nhân thông qua đội ngũ nhân viên, thông dịch viên có khả năng thông hiểu 26 ngôn ngữ khác nhau. Đặc biệt, tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ khả dụng trên web và các kênh liên lạc chính thức của bệnh viện, tạo điều kiện cho người Việt có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin và nhận tư vấn chăm sóc sức khỏe, điều trị tại đây.

Thêm vào đó, mức chi phí khám chữa bệnh hợp lý, chỉ khoảng hai phần ba chi phí điều trị tại Singapore cũng là điểm cộng mà bệnh nhân quyết định lựa chọn bệnh viện Bangkok.

Skymed Việt Nam trở thành đại diện độc quyền của Bệnh viện Bangkok tại Việt Nam. Ảnh: Bệnh viện Bangkok

Mới đây, bệnh viện Bangkok liên kết cùng Skymed Việt Nam cam kết bảo vệ quyền lợi, tối ưu chi phí thăm khám dành cho người Việt. Hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền. Theo đó, Skymed Việt Nam trở thành đơn vị hỗ trợ quảng bá, cung cấp thông tin cho các khách hàng Việt Nam có nhu cầu.

Thông qua thỏa thuận này, bệnh viện Bangkok nâng cao quyền lợi của bệnh nhân quốc tế, hạn chế tối đa việc bệnh nhân và thân nhân bị cung cấp thông tin sai lệch từ bên thứ 3 không thuộc ủy thác. Đồng thời, việc liên kết cùng Skymed Việt Nam còn giúp bệnh viện Bangkok tham gia sâu rộng hơn vào hệ sinh thái y tế du lịch của Việt Nam, phục vụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến nhất với chi phí tối ưu nhất cho khách hàng.

Bệnh viện Bangkok có nền móng tài chính vững chắc khi trực thuộc Tập đoàn Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) cùng sứ mệnh cam kết dẫn đầu trong cuộc cách mạng y tế . , có sứ mệnh tạo ra môi trường điều trị chuyên nghiệp, tiện nghi và thân thiện cho bệnh nhân đến từ mọi nền văn hóa khác nhau.

Yên Chi