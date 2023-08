Ưu thế giúp bất động sản Nam Long tăng trưởng

6 tháng đầu năm 2023, doanh số bán hàng của Nam Long đạt hơn 800 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 61%, cải thiện đáng kể so với con số 44% cùng kỳ năm trước.

Từ 2023, thị trường chứng kiến sự trở lại của phân khúc nhà ở tầm trung, hướng đến nhu cầu thực. Nam Long là một trong số những doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm giá vừa túi tiền từ rất sớm, nên có nhiều lợi thế trên thị trường.

Chiến lược phát triển nhà giá hợp lý

Năm 2008, doanh nghiệp từng giới thiệu dự án EHome với mức giá chỉ 10 triệu mỗi m2. Theo ông Trần Xuân Ngọc - Tổng giám đốc Nam Long, giá trị cốt lõi của EHome chính là sự lan tỏa tinh thần giá hợp lý (affordable housing). Điều này cũng được thể hiện trong tất cả phân khúc mà tập đoàn hướng đến.

Khu căn hộ EHome có mức giá từ một tỷ đồng mỗi căn. Ảnh: Nam Long

Những dòng sản phẩm sau EHome như căn hộ biệt lập Flora, nhà phố, biệt thự Valora đều được phát triển theo tinh thần giá hợp lý. Trong xu thế mới, Nam Long đã đa dạng phân khúc sản phẩm để thích ứng với chiến lược và nhu cầu thị trường nhưng đầu ra vẫn hướng đến tiêu chí giá thành phù hợp với nhu cầu, khả năng, văn hóa của người Việt Nam, hút nhu cầu ở thực. Chính vì vậy, các dòng sản phẩm luôn đứng vững trước mọi giai đoạn thị trường, mang về kết quả kinh doanh khả quan.

"Chúng tôi dù bán nhà siêu sang vẫn là siêu sang một cách hợp lý và xứng đáng", ông Ngọc nói.

Các dòng sản phẩm EHome, Flora, Valora luôn đứng vững trước mọi giai đoạn thị trường, mang về kết quả kinh doanh khả quan. Không chỉ đáp ứng nhu cầu thực, các dự án giá hợp lý của Nam Long còn nhận được sự ủng hộ lớn từ các đối tác ngoại, tổ chức tài chính lớn. Đây là doanh nghiệp bất động sản duy nhất hiện nay được IFC - thành viên của nhóm World Bank rót vốn.

Năm 2023, để thích ứng với tình hình mới, Nam Long cũng đã chủ động cân chỉnh lại giỏ hàng, tập trung vào "điều mình làm tốt nhất". Nếu trước đây, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại vừa túi tiền và nhà thuộc phân khúc trung bình khá chiếm khoảng 80% giỏ hàng của công ty thì năm nay, các phân khúc này chiếm đến 92% giỏ hàng, sản phẩm cao cấp chỉ chiếm 8%. Doanh nghiệp sẽ tập trung vào các dự án, khu đô thị lớn đã sẵn sàng phát triển như Akari City (Bình Tân), Mizuki Park (Bình Chánh), Waterpoint (Long An)...

Akari City tọa lạc ở vị trí kết nối trực tiếp đại lộ Võ Văn Kiệt. Ảnh: Nam Long

Loạt sản phẩm đang triển khai

Dự kiến trong nửa cuối năm nay, Nam Long sẽ giới thiệu ra thị trường 1.600 căn hộ EHomeS Cần Thơ giá dự kiến khoảng 600 triệu một căn, 580 căn hộ EHome Southgate tại Long An, giá từ một tỷ một căn. Căn hộ biệt lập Flora thuộc Akari City (Bình Tân), Mizuki Park (Bình Chánh) được phát triển giai đoạn tiếp theo với giá mỗi căn từ 2,5 tỷ. Ngoài ra, hơn 200 căn hộ EHomeS Nam Sài Gòn (Bình Chánh) dự kiến sẽ được bàn giao vào quý I/2024.

Nam Long còn kết hợp với hàng loạt ngân hàng để triển khai chính sách bán hàng mới nhiều ưu đãi, mang lại giải pháp tài chính toàn diện và hiệu quả, đồng hành cùng người mua nhà.

Chẳng hạn, khách hàng mua căn hộ tại Akari City, Mizuki Park trong giai đoạn hiện nay sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất vay 8% một năm trong vòng 18 tháng sau khi nhận nhà, khách hàng chỉ cần trả mức lãi suất chênh lệch (khoảng 1,5-2% theo mức lãi suất hiện hành), tương ứng số tiền khoảng 3,8 triệu đồng mỗi tháng với căn hộ giá 3 tỷ đồng.

Song song với các kế hoạch kinh doanh, tập đoàn tiếp tục duy trì uy tín thương hiệu và niềm tin với người mua nhà thông qua việc giữ vững cam kết về tiến độ, chất lượng ở những dự án đang triển khai.

Đại diện Nam Long cho biết, tại khu đô thị Waterpoint 355 ha, bên cạnh duy trì tiến độ các dự án thành phần như compound The Aqua, Park Village, chủ đầu tư liên tục lấp đầy hạ tầng tiện ích, dịch vụ. Trong đó, trường EMASI Plus – trường song ngữ quốc tế nội trú đầu tiên tại Long An đang được tích cực thi công để đi vào hoạt động trong năm 2024.

Tháng 7 vừa qua, gần 400 căn hộ "vừa túi tiền" EHome Southgate giai đoạn 2 nằm tại vị trí cửa ngõ khu đô thị này đã hoàn thành đúng tiến độ và nhận được sự đánh giá cao về chất lượng.

Với khu đô thị Mizuki Park, từ đầu năm đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao hơn 900 sản phẩm từ các dự án thành phần Flora Mizuki MP6-7-8, Flora MP9-MP10 và Flora Panorama, tiện ích hoàn thiện, sẵn sàng đón cư dân về an cư.

Dự án Mizuki Park tại phía Nam TP HCM. Ảnh: Nam Long

Tiến độ tại dự án Akari City giai đoạn 2 trên trục đại lộ Võ Văn Kiệt cũng đang bám sát kế hoạch tổng thể với sự tham gia của các tên tuổi hàng đầu về thi công, thiết kế, giám sát...

Nhiều năm qua, Nam Long luôn là một trong 10 nhà phát triển bất động sản lớn nhất tại Việt Nam. Nhiều đối tác quốc tế cũng như trong nước đánh giá cao về kinh nghiệm, uy tín và năng lực toàn diện. Dự án và sản phẩm của Nam Long có chất lượng tốt, pháp lý đảm bảo và được khách hàng tín nhiệm. Định vị phân khúc sản phẩm phù hợp với số đông khách hàng có nhu cầu ở thực. Những điều này đã giúp Nam Long trụ vững trước các thách thức của thị trường.

Yên Chi