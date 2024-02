Ưu điểm của máng cáp lưới Bestray

Sản phẩm, máng cáp dạng lưới của Bestray đạt nhiều chứng nhận về chất lượng trong, ngoài nước, đầy đủ các phụ kiện và phương án thi công lắp đặt cho các công trình.

Máng cáp dạng lưới (Wire mesh cable tray) là sản phẩm được lựa chọn nhiều trong các công trình nhà máy dược phẩm, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, trung tâm dữ liệu. Máng cáp này có cấu trúc dạng hở (dạng lưới) giúp cáp điện được giải nhiệt nhanh, hạn chế bụi bẩn bám dính, dễ vệ sinh, ngăn ngừa các sinh vật gây hại.

Trên thị trường, để mua được sản phẩm máng cáp dạng lưới với đầy đủ phụ kiện đi kèm cùng phương án thi công lắp đặt hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn chất lượng của ngành cơ điện, các đơn vị thầu thi công hầu như phải nhập khẩu. Để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, Công ty Cổ phần Bestray nghiên cứu và ra mắt hệ thống máng cáp dạng lưới với hệ sinh thái đầy đủ các phụ kiện, cũng như các phương án thi công lắp đặt, đảm bảo hỗ trợ tối đa cho các đơn vị nhà thầu, đơn vị thi công tại công trình.

Phòng thí nghiệm thuộc nhà máy sản xuất thang máng cáp Bestray. Ảnh: Bestray

Sản phẩm của Bestray bao gồm hệ thống máng lưới và phụ kiện gồm 7 phần. Hệ thống này bao gồm máng lưới thẳng (Straight cable mesh), hệ nối (Splice), hệ kẹp (Clamp), hệ giá đỡ (Bracket - Supports), phụ kiện (Accessories), co tê gia công sẵn và nắp (Assembled fitting and cover) cùng ướng dẫn tự lắp ráp co tê (Assembly instructions). Với hệ sinh thái phụ kiện đầy đủ, máng cáp của Bestray hỗ trợ quá trình thi công diễn ra nhanh chóng bằng cách lắp ghép, không cần công cụ chuyên dụng hay bản hướng dẫn chế tạo.

Theo đại diện Bestray, ưu điểm của hệ thống còn đến từ chất liệu và quy cách đa dạng, phù hợp cho nhiều tình huống trong thi công. Trong đó, máng cáp dạng lưới được sản xuất từ nhiều loại vật liệu như mạ điện, (Electro galvanized wire mesh tray), mạ kẽm nhúng nóng, (Hot dip dalvaized wire mesh tray), inox 304 (SUS304 wire mesh tray) với nhiều kích thước. Sản phẩm có 4 loại chiều cao chính là 30, 54, 105 và 155 mm. Chiều rộng trải dài 30 mm đến 600 mm, tiêu chuẩn là 3.000 mm và đầy đủ phụ kiện lắp đặt.

Sản phẩm máng cáp dạng lưới của Bestray. Ảnh: Bestray

Kiểu dáng cũng được doanh nghiệp tối ưu để tăng hiệu quả sử dụng và tính thẩm mỹ. Hệ thống sử dụng vành máng lưới dạng "sóng" được thiết kế nhằm tăng cường độ cứng cho cấu trúc theo phương thẳng đứng và chống vặn xoắn theo phương ngang. Cấu trúc này giúp máng phát huy sức mạnh, nâng cao khả năng chịu tải (cao hơn vành thẳng).

Để đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công, lắp đặt và sử dụng, Bestray cũng kiểm định, đánh giá sản phẩm theo những chuẩn khắt khe của Việt Nam và quốc tế. Máng cáp từ Bestray đạt nhiều tiêu chuẩn về chất lượng như TCVN 10688:2015, tiêu chuẩn của Ủy ban An toàn Điện Quốc tế IEC 61537:2006 – IEC 61537:2023, Hiệp hội Các nhà sản xuất điện Mỹ (NEMA), VE 1 – 2017, Hiệp hội Tiêu chuẩn Canada CSA - V22.2 No.126.1-17. Bên cạnh đó, hệ thống nhà xưởng, máy móc có quy trình sản xuất đạt chuẩn ISO 9001:2015.

"Bestray hiểu rằng để hoàn thành công trình với chất lượng cao và đúng tiến độ, đơn vị sản xuất vật tư phải có uy tín với kinh nghiệm, kỹ thuật cao và sự am hiểu. sâu rộng về ngành cơ điện. Vì thế, chúng tôi liên tục đầu tư, nghiên cứu, kiểm định để đảm bảo chất lượng khi đến với mọi công trình", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Ưu điểm của máng cáp lưới Bestray Video giới thiệu sản phẩm máng cáp dạng dưới. Nguồn: Bestray

Công ty Cổ phần Bestray, thành lập năm 2018 chuyên về sản xuất thiết bị điện. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thang máng cáp, máng lưới, thiết bị điện tại thị trường Việt Nam cũng như xuất khẩu. Hiện đơn vị có nhà máy gần 5.000 m2 tại TP HCM.

(Nguồn: Bestray)