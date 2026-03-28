Ưu điểm của Macbook Neo trong phân khúc laptop tầm trung

MacBook Neo hướng đến nhóm người dùng phổ thông với thiết kế đặc trưng của Apple, khả năng hiển thị sắc nét, hiệu năng đủ dùng và thời lượng pin dài.

So với các dòng máy trước đây của Apple, MacBook Neo được định vị ở mức giá dễ tiếp cận hơn, nhưng vẫn giữ nhiều yếu tố quen thuộc về thiết kế và trải nghiệm.

Máy sử dụng khung nhôm nguyên khối, các cạnh bo tròn. Trọng lượng khoảng 1,23 kg và thiết kế mỏng nhẹ, phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên. Chất lượng hoàn thiện, bàn phím và touchpad duy trì tiêu chuẩn của dòng MacBook, mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định trong các tác vụ hàng ngày.

Thiết kế dòng Macbook Neo. Ảnh: Apple

Ở khả năng hiển thị, MacBook Neo trang bị màn hình 13 inch Liquid Retina độ phân giải 2408 x 1506, độ sáng khoảng 500 nit. So với mặt bằng chung trong phân khúc, thông số này giúp cải thiện độ sắc nét và khả năng hiển thị màu sắc khi làm việc văn phòng, học tập hoặc giải trí cơ bản.

Thiết bị sử dụng chip Apple A18 Pro với kiến trúc tối ưu cho hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Trong bài test Geekbench 6, Neo đạt khoảng 3.500 điểm đơn nhân và gần 8.900 điểm đa nhân cho tốc độ mở ứng dụng và phản hồi thao tác nhanh.

Trong các tác vụ phổ biến như lướt web nhiều tab, làm việc với bộ ứng dụng văn phòng, chỉnh sửa ảnh nhẹ hoặc dựng video ngắn, máy cho phản hồi nhanh và ổn định. Đây là nhóm nhu cầu chính của người dùng phổ thông và sinh viên.

Các phiên bản màu sắc trên thiết bị. Ảnh: Apple

Một trong những điểm nổi bật là thời lượng pin, với khả năng hoạt động hơn 10 giờ trong điều kiện sử dụng thực tế. Thiết kế không quạt giúp máy vận hành êm, hạn chế tiếng ồn, phù hợp với môi trường làm việc cần sự yên tĩnh như văn phòng mở, thư viện hoặc quán cà phê.

MacBook Neo cũng đáp ứng tốt nhu cầu học tập và làm việc từ xa nhờ webcam độ phân giải 1080p, hệ thống loa và micro đủ dùng cho các cuộc họp trực tuyến.

Bàn phím Magic Keyboard có hành trình hợp lý, độ nảy tốt, được nhiều bài đánh giá quốc tế xem là một trong những bàn phím dễ chịu nhất trong phân khúc. Touchpad lớn, chính xác, hỗ trợ đầy đủ tính năng đặc trưng của macOS.

Tuy nhiên, để đạt mức giá cạnh tranh, thiết bị có một số giới hạn như dung lượng RAM cố định, số cổng kết nối tối giản và không phù hợp với các tác vụ nặng như dựng video, thiết kế 3D hoặc chơi game hiệu năng cao.

Trong tổng thể, MacBook Neo được xem là lựa chọn phù hợp trong phân khúc tầm trung, nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, hiệu năng và thời lượng pin, hướng đến nhóm người dùng cần một thiết bị ổn định cho học tập và làm việc hàng ngày. Thiết bị có mức giá khởi điểm khoảng 16,49 triệu đồng tại nhà bán lẻ Thế Giới Di Động

Hoài Phương