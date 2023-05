Ưu điểm của công nghệ Emuldrop trong chăm sóc sức khỏe

Công nghệ Emuldrop hiện được ứng dụng trong sản phẩm Smartbibi D3K2. Smartbibi D3K2 được biết đến với công dụng bổ sung vitamin D3 và vitamin K2 cho trẻ, hỗ trợ tăng khả năng hấp thu canxi, giúp duy trì hệ xương răng chắc khỏe. Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Sản phẩm ứng dụng công nghệ Emuldrop giúp cải thiện khả năng hòa tan, tăng khả năng hấp thu (sinh khả dụng) của vitamin D3 cao hơn 13 lần so với dạng dung dịch dầu.

Smartbibi là sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm Delap nhập khẩu trực tiếp từ công ty dược phẩm Gricar. GPQC của sản phẩm Smartbibi D3K2 số: 1254/2022/XNQC-ATTP, do Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế cấp. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.