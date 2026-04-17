Ưu điểm của bảo hiểm liên kết đơn vị 'FWD Đầu tư đón đầu'

Bảo hiểm liên kết đơn vị "FWD Đầu tư đón đầu" có danh mục đầu tư đa dạng, linh hoạt lựa chọn kế hoạch bảo vệ cùng cơ chế thưởng sớm, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Đại diện FWD Việt Nam cho biết, từ tháng 7/2025, luật Kinh doanh Bảo hiểm có những điều chỉnh nhằm thiết lập chuẩn mực mới trong thiết kế và phê duyệt sản phẩm, hướng đến minh bạch thông tin và cân bằng quyền lợi khách hàng.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp lựa chọn chủ đề "Đầu tư bắt đầu từ bảo vệ" cho "FWD Đầu tư đón đầu". Đại diện đơn vị nhấn mạnh bảo hiểm nhân thọ trước hết là giải pháp bảo vệ tài chính dài hạn, trong đó phần đầu tư chỉ là công cụ giúp tối ưu hóa giá trị tài sản theo thời gian.

Theo ông Phương Tiến Minh, Tổng giám đốc FWD Việt Nam, năm 2026 đánh dấu 10 năm doanh nghiệp hoạt động tại thị trường Việt Nam. Việc ra mắt sản phẩm mới thể hiện định hướng đa dạng hóa danh mục, mang đến giải pháp phù hợp với nhu cầu và khẩu vị rủi ro khác nhau. "Bảo vệ tài chính vẫn là nền tảng cốt lõi của bảo hiểm nhân thọ, và sản phẩm này bổ sung lựa chọn kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư, hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong hoạch định tài chính dài hạn. Chính triết lý này giúp sản phẩm hội tụ những ưu điểm nổi bật trên thị trường", ông nói.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng giám đốc FWD Việt Nam chia sẻ về bảo hiểm "FWD Đầu tư đón đầu". Ảnh: FWD

Danh mục đầu tư đa dạng

Sản phẩm cho phép khách hàng chủ động lựa chọn danh mục đầu tư thông qua 7 quỹ liên kết đơn vị, được quản lý bởi các công ty chuyên nghiệp như Công ty Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) và Công ty Quản lý Quỹ SSI. Khách hàng có thể linh hoạt chuyển đổi quỹ để cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận theo từng giai đoạn, đồng thời an tâm khi dòng tiền được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia.

Cách tiếp cận này giúp giải quyết hạn chế phổ biến của nhà đầu tư cá nhân khi thiếu thời gian và chuyên môn quản lý danh mục. Các lựa chọn đầu tư trải dài từ tài sản an toàn như trái phiếu đến nhóm tăng trưởng như cổ phiếu hoặc danh mục cân bằng, tương tự mô hình đầu tư quốc tế, nơi bảo hiểm liên kết đơn vị đóng vai trò nền tảng phân bổ nguồn vốn.

Điểm nhấn của sản phẩm là Quỹ Vươn Mình do VCBF quản lý, hướng đến chiến lược đầu tư vào các ngành trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam. Quỹ tập trung vào ba trụ cột gồm công nghệ và chuyển đổi số, đầu tư công và hạ tầng, năng lượng sạch - những lĩnh vực được đánh giá có dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Ông Đậu Tiến Dũng, Phó tổng giám đốc Chiến lược FWD Việt Nam. Ảnh: FWD

Linh hoạt lựa chọn kế hoạch bảo vệ

Một trong những khác biệt của "FWD Đầu tư đón đầu" là tính linh hoạt trong cấu trúc bảo vệ và đầu tư. Người tham gia có thể lựa chọn mức bảo vệ phù hợp theo từng giai đoạn cuộc sống, từ khi độc thân đến khi lập gia đình hoặc nghỉ hưu, đồng thời điều chỉnh khi nhu cầu tài chính thay đổi.

Theo doanh nghiệp, nhu cầu tài chính thay đổi theo chu kỳ sống, do đó khả năng điều chỉnh linh hoạt giúp khách hàng cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ và tích lũy dài hạn.

Lễ giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị "FWD Đầu tư đón đầu". Ảnh: FWD

Cơ chế thưởng sớm và đều đặn

Sản phẩm áp dụng cơ chế thưởng định kỳ bắt đầu từ năm thứ ba của hợp đồng. Các khoản thưởng tại những cột mốc trong 20 năm đầu giúp khách hàng sớm nhìn thấy giá trị tích lũy, qua đó tăng động lực duy trì hợp đồng.

Theo đại diện doanh nghiệp, yếu tố này phù hợp với đặc thù đầu tư dài hạn của bảo hiểm liên kết đơn vị, vốn yêu cầu kỷ luật và thời gian nắm giữ để đạt hiệu quả kỳ vọng. Ông Phương Tiến Minh cho biết khách hàng có thể dễ dàng theo dõi giá trị bảo vệ và khoản đầu tư tích lũy để chủ động điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Các chuyên gia cùng thảo luận về chủ đề "Đầu tư bắt đầu từ bảo vệ" trong khuôn khổ Lễ giới thiệu "FWD Đầu tư đón đầu". Ảnh: FWD

Trong khuôn khổ lễ giới thiệu sản phẩm, bà Dương Kim Anh, Giám đốc Khối đầu tư của VCBF, cùng ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đã thảo luận về chủ đề "Đầu tư bắt đầu từ bảo vệ". Đại diện doanh nghiệp cho biết sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường còn nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm đầu tư trong bảo hiểm nhân thọ.

Thái Anh