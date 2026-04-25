Ưu đãi di chuyển cho runner VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ

Hãng xe điện Green SM tung mã giảm giá cho vận động viên dự giải chạy tại Cần Giờ sáng 1/5.

Chương trình ưu đãi được triển khai nhằm hỗ trợ runner di chuyển thuận tiện trong thời gian diễn ra sự kiện, từ khâu nhận vật phẩm thi đấu đến ngày đua chính thức.

Theo đó, 5.000 runner dự giải có thể sử dụng mã "VMCG" trên ứng dụng Green SM để nhận ưu đãi giảm 20% giá di chuyển, tối đa 50.000 đồng mỗi chuyến. Tổng số lượng mã phát hành là 10.000. Mỗi người dùng được sử dụng tối đa hai mã trong suốt chương trình.

Ưu đãi áp dụng cho các dịch vụ gồm Green SM Bike, Bike Plus, Car, Premium và Limo, trong khung giờ từ 6h đến 23h, kéo dài từ ngày 29/4 đến hết 1/5. Điều kiện sử dụng là điểm đi hoặc điểm đến nằm trong khu vực diễn ra sự kiện.

Cụ thể, ngày 29/4, mã giảm giá áp dụng tại khu vực Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP HCM), nơi diễn ra hoạt động phát vật phẩm. Trong hai ngày 30/4 và 1/5, ưu đãi áp dụng tại khu vực đại lộ Thời Đại, thuộc khu Vịnh Tiên, khu đô thị Vinhomes Green Paradise.

Ngoài hỗ trợ mã giảm giá, đại diện Green SM cho biết sẽ tăng cường số xe taxi công nghệ thêm 300-350 chiếc tại Cần Giờ trong thời gian diễn ra giải từ 29/4 đến 1/5.

Runner chạy thử cung đường Cần Giờ. Ảnh: VnExpress Marathon

Ưu đãi di chuyển bằng xe điện giúp runner thuận tiện hơn trong việc đi lại, góp phần giảm lượng phương tiện cá nhân, phù hợp với định hướng tổ chức một giải chạy thân thiện với môi trường.

Bên cạnh hỗ trợ di chuyển, ban tổ chức phối hợp cùng Green SM bố trí hệ thống xe chiếu sáng trên cung đường thi đấu. Có 30 xe điện được huy động để hỗ trợ chiếu sáng trong khung 4-6h sáng ngày 1/5. Khu vực chiếu sáng tập trung trên tuyến đường Rừng Sác, đoạn giao với đường vào Đảo Khỉ.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ diễn ra ngày 1/5, thu hút 5.000 VĐV. Sự kiện sở hữu cung đường xanh nhất hệ thống VnExpress Marathon với lộ trình chạy ven biển, xuyên qua rừng ngập mặn. VĐV bắt đầu thi đấu từ 4h. Đường đua được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đo đạc và chứng nhận.

Giải được kỳ vọng là sản phẩm du lịch thể thao mới của thành phố, gắn với một trong những vùng đất giàu giá trị lịch sử, đang chuyển mình thành đô thị biển hiện đại.

Ngoài yếu tố thi đấu, do diễn ra cùng dịp lễ 30/4 và 1/5, giải rất lý tưởng để các gia đình kết hợp trải nghiệm thể thao và du lịch sinh thái. Dịp này, 5.000 VĐV dự giải còn có cơ hội thưởng thức ẩm thực, tham gia các lễ hội âm nhạc và xem pháo hoa chào mừng ngay tại khu vực sự kiện.

Hoài Phương