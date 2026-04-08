Ưu đãi 25% tại Van Phuc City hỗ trợ người mua giảm áp lực vốn

TP HCMChính sách giảm giá trực tiếp 25% cùng quà tặng trải nghiệm bằng du thuyền giúp khách hàng tối ưu chi phí, gia tăng dư địa sinh lời khi mua nhà phố tại Van Phuc City.

Theo dữ liệu từ Bộ Xây dựng, giá nhà ở tại các đô thị lớn như TP HCM năm 2025 tiếp tục tăng, nhiều khu vực ghi nhận mức tăng phổ biến 20-30%. Các báo cáo thị trường năm 2025 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng ghi nhận, mặt bằng giá nhà ở tiếp tục neo cao, trong khi nguồn cung chủ yếu thuộc phân khúc trung và cao cấp, khiến khả năng tiếp cận nhà ở của người mua ở thực gặp nhiều thách thức.

Trong bối cảnh đó, việc chiết khấu trực tiếp 25% giá bán tại Van Phuc City giúp người mua rút ngắn thời gian tích lũy giá trị. Đại diện đơn vị phát triển dự án cho biết, thay vì chờ đợi một chu kỳ tăng trưởng 3-5 năm để đạt mức lợi nhuận tương đương, người mua đã có khoảng chênh lệch giữa giá mua và mặt bằng thị trường.

"Khoảng chênh lệch này đóng vai trò như vùng đệm tài chính. Khi thị trường tiếp tục tăng trưởng, biên lợi nhuận có thể được mở rộng. Ngược lại, nếu xuất hiện các nhịp điều chỉnh, mức giá vốn thấp hơn giúp giảm thiểu rủi ro", vị này chia sẻ.

Với người mua để ở, mức chiết khấu 25% tương đương giảm 1/4 tổng giá trị tài sản, qua đó giảm áp lực vốn ban đầu. Phần chi phí tiết kiệm có thể được phân bổ cho hoàn thiện nội thất, nâng cấp tiện nghi hoặc duy trì dòng tiền.

Bên cạnh yếu tố tài chính, khả năng khai thác thực tế của bất động sản ngày càng được chú trọng. Theo các chuyên gia, các khu đô thị đã hoàn thiện hạ tầng và hình thành cộng đồng cư dân thường có khả năng khai thác tốt hơn so với các dự án ở giai đoạn đầu.

Tại Van Phuc City, cộng đồng cư dân hiện hữu cùng hoạt động thương mại đa dạng tạo nguồn khách hàng tại chỗ, giúp các mô hình kinh doanh có thể vận hành ngay. Các sản phẩm nhà phố, shophouse được quy hoạch đồng bộ, kết nối với các trục giao thông chính như quốc lộ 13, Phạm Văn Đồng, thuận lợi cho việc di chuyển và kinh doanh.

Ngoài yếu tố khai thác thực tế, quỹ đất ven sông tại TP HCM ngày càng hạn chế trong khi nhu cầu về không gian sống gắn với mặt nước và mảng xanh có xu hướng gia tăng. Theo Bộ Xây dựng, quỹ đất phát triển dự án tại các đô thị lớn đang thu hẹp, đặc biệt ở những vị trí có yếu tố cảnh quan tự nhiên. Trong bối cảnh đó, các khu đô thị vừa sở hữu vị trí ven sông, vừa hoàn thiện hạ tầng và cộng đồng cư dân hiện hữu như Van Phuc City được kỳ vọng duy trì giá trị trong dài hạn.

Bên cạnh lợi thế về giá bán, các chính sách ưu đãi đi kèm cũng là yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm khi cân nhắc xuống tiền. Nhân dịp lễ 30/4 và 1/5, khách hàng mua nhà phố tại Van Phuc City được tặng trải nghiệm du ngoạn ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn bằng du thuyền, áp dụng từ ngày 30/3 đến 30/4.

Song Anh