MỹHôm 7/1, US Women’s Open trở thành sự kiện thưởng nhiều nhất nhóm major nữ khi Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) tăng quỹ kỳ đấu 2022 lên 10 triệu USD.

Với quỹ mới, giải cũng giữ đỉnh tiền thưởng trong làng thể thao nữ. Cú hích này đưa tổng quỹ LPGA Tour 2022 vượt mốc 90 triệu USD. Mùa rồi, đấu trường này giải ngân 67,5 triệu USD cho các giải.

Năm trước, quỹ cho US Women’s Open ở mức 5,5 triệu USD. Khi đó, golfer Philippines Yuka Saso vô địch, lĩnh một triệu USD. Năm nay, đấu thủ về nhất sẽ ẵm 1,8 triệu USD. USGA tăng thưởng cho major nữ riêng nhờ hợp đồng tài trợ từ ProMedica – tổ chức chuyên ngành chăm sóc sức khoẻ. Nhà tài trợ này cam kết đẩy quỹ lên 12 triệu USD trong năm năm tới.

Saso nâng cúp vô địch US Women's Open 2021 trên sân Hồ par71 thuộc Olympic Club ở San Francisco hôm 6/6. Ảnh: USA Today

"Cả mùa LPGA Tour 2021 có ba đấu thủ lĩnh hơn 1,8 triệu USD. Năm nay, sẽ có người ẵm số tiền đó trong một ngày, tại US Women’s Open. Tôi nghĩ đột phá này không chỉ khiến nhà vô địch nhớ mãi, mà cả những bé gái mơ ẵm phần thưởng đó. Các bé sẽ nhận ra giấc mơ ngày càng hấp dẫn", CEO USGA Mike Whan phát biểu trong buổi công bố thông tin tại New York.

Trước khi về USGA, Whan giữ chức đặc phái viên – vị trí quyền lực nhất LPGA Tour trong 11 năm và được xem là người hùng khi đưa đấu trường này "thoát nghèo". Mollie Marcoux Samaan thay Whan từ tháng 8/2021. Hôm qua, Samaan đã ca tụng người tiền nhiệm.

"Tôi muốn cảm ơn Mike thật nhiều. Anh ấy sẽ đi vào lịch sử vì những định hướng và cống hiến to lớn cho golf nữ lẫn ngành thể thao cho phái này", Samaan phát biểu.

Khi US Women’s Open lập kỷ lục tiền thưởng, cựu danh thủ Juli Inkster, 61 tuổi đùa rằng bà muốn dự giải thêm vài thập kỷ. Inkster lĩnh 315.000 USD khi đăng quang hồi 1999.

USGA tổ chức US Women’s Open từ 1946, bên cạnh cùng major nam cùng tên từ 1895. Đây là hai sự kiện đinh cho mỗi giới của USGA, riêng giải nữ vào diện major hồi 1953, ba năm sau khi LPGA Tour thành lập. Năm nay, US Women’s Open diễn ra trên sân Pine Neddles par71, Bắc Carolina từ ngày 2 đến 5/6. Sân đấu do kiến trúc sư Donald Ross thiết kế, đã ba lần đăng cai giải trong 25 năm qua, gần nhất hồi 2007.

Quỹ thưởng nhóm major nữ 2022 U.S. Women’s Open: 10 triệu USD AIG Women's Open: 6,8 triệu USD Chevron Championship: 5 triệu USD KPMG Women's PGA Championship: 4.,5 triệu USD Evian Championship: 4,5 triệu USD

Quốc Huy