US Women’s Open 2023 suýt thay đổi kết quả

MỹAllisen Corpuz bị trọng tài cảnh báo nguy cơ phạt thành tích vì đánh chậm trước khi lập mốc vô địch -9 tại major do Hiệp hội Golf Mỹ chủ trì.

Ở vòng cuối US Women’s Open trên sân Pebble Beach Golf Links par72 ở California ngày 9/7, Corpuz đi từ hố 1. Theo quy định từ Ban tổ chức, thời gian cho mỗi cú tối đa 40 giây, thêm 10 giây khi là người đánh đầu tiên trong nhóm. Phạm quy lần đầu sẽ bị trọng tài tính giờ và cảnh báo, nhận phạt một gậy khi tái phạm, hai gậy nếu vượt khung lần thứ ba, còn hình thức tiếp theo, cũng là nặng nhất là trất quyền thi đấu.

Corpuz được nhắc nhở lần đầu tại hố 11, khi tự xử lý trên sân trong caddie riêng Jay Monahan - người trùng tên với Đặc phái viên PGA Tour - phải vào nhà vệ sinh do không thể tiếp tục nhịn tiểu. "Tôi chạy như bay để giải quyết nhu cầu cá nhân và kịp trở ra sân với Allisen", Monahan về sau kể trên Golf Channel.

Đến hố 13 par4, Corpuz lại bị kết luận đánh chậm trong cú thứ hai.

Theo caddie Monahan, Corpuz mất thời gian do phân vân trong việc chọn gậy sắt số 5 hay số 6. Sau khi lấy cây số 6 và chuẩn bị ra tay, gió dừng đột ngột khiến cô tiếp tục chần chừ. "Tình huống khó, ngay lúc quan trọng nên tôi chấp nhận mất thêm thời gian để được kết quả an toàn. Tôi bảo Jay ta sẽ bắt kịp tiến độ những hố sau", Corpuz kể về lý do trì hoãn ở hố 13.

Caddie Monahan sát cánh bên Corpuz ở US Women's Open 2023. Ảnh: San Francisco Chronicle

Và thế là trước khi lên green hố đó, với cơ hội birdie từ vị trí gạt cách cờ 18 mét, Corpuz được trọng tài cảnh báo rằng vi phạm tiếp theo sẽ bị phạt một gậy.

Nguy cơ mất điểm xảy ra ngay lúc căng thẳng, nhưng Corpuz vẫn điềm tĩnh giữ par hố 13, cả vị trí dẫn, khi đó -8 và nâng cách biệt lên 2 gậy so với vị trí kề sau, cùng nhóm - Nasa Hataoka. Hết hố 14, Corpuz trở lại tiến độ thi đấu chuẩn.

Với birdie hố 14 và 15, Corpuz nâng lợi dẫn lên bốn gậy, còn đối thủ Nhật không đáng ngại khi xuống -5.

Lúc đó, Charley Hull đứng ngay sau Corpuz, nhưng đã xong trận với 66 gậy và cán đích -6. Tuy nhiên, Hull bị Shin Jiyai bắt kịp. Đấu thủ Hàn Quốc đi sau Hull một hố, cũng về -6 nhờ birdie hố 18.

Trong nhóm chót, Corpuz cùng Hataoka vào hố 17 và đều bogey. Kết quả này, khiến Corpuz xuống -9, Hataoka -3. Nhưng theo cục diện ấy, Corpuz xem như tự quyết thành bại.

Hố cuối, loại par5, Corpuz đưa bóng vào cách cờ 2,4 mét trong cú thứ ba rồi lấy cup US Women’s Open 2023 bằng cú gạt tầm ba gang tay.

Corpuz lĩnh hai triệu USD cho ngôi vô địch, ở lần thử sức thứ năm tại giải lâu đời nhất bộ major năm nữ hiện nay. Với thắng lợi này, cô cũng có danh hiệu đầu tiên trên LPGA Tour sau hai năm đấu golf chuyên nghiệp. Corpuz vào hệ thống giải golf nữ hạng nhất Mỹ từ 2022. Cô tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh Đại học Nam California.

Quốc Huy