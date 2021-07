US Women’s Amateur lần đầu có golfer Việt

Hanako Kawasaki trở thành đấu thủ đầu tiên từ Việt Nam vào tranh vòng chính sự kiện danh giá hàng đầu golf nữ nghiệp dư thế giới.

Hanako sẽ lần đầu tranh tài ở một sự khiện của USGA khi dự US Women's Amateur. Ảnh: Mass Golf

US Women’s Amateur do Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) tổ chức từ 1895, được xem là "major nữ nghiệp dư", bên cạnh British Ladies Amateur. Giải năm nay, ở kỳ đấu thứ 121 diễn ra tại Westchester Country Club, New York từ ngày 2-8/8. Để chốt danh sách cho sự kiện chính, USGA tổ chức 26 vòng loại khắp Mỹ.

Trong đợt tuyển tại Boston hôm 12/7, Hanako về nhất ở điểm even par trên sân par71 được thiết lập độ dài 6.001 yard. Trận này, golfer mang hai dòng máu Việt-Nhật ghi bốn birdie, bốn bogey, dù chưa thử và chỉ nắm chiến địa qua ghi chú từ đồng đội ở tuyển golf Đại học Boston.

"Tôi có phần bối rối khi phát bóng vài hố đầu, nhưng sau đó dần lấy lại tự tin. Vì thế, tôi cứ mạnh dạn nhắm vào giữa fairway mà phát rồi dùng gậy sắt ngắn hoặc wedge vào green. Chiến thuật này hiệu quả. Ban đầu, tôi chỉ muốn đánh tốt. Giờ kết quả lại vượt mong đợi", Hanako kể về tâm lí và cách đánh ở Boston Golf Club.

Sân có ba hố par5, trong đó Hanako birdie một hố, còn lại giữ par, tính cả "ải" khó nhất giải – hố 15, dài 495 yard với 13 bogey, 18 double bogey còn thành tích trung bình 5,93 gậy.

Hanako đang theo chuyên ngành Quản trị kinh doanh, thuộc tuyển golf Đại học Boston dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Bruce Chalas. Năm 2019, cô đoạt giải "Golfer xuất sắc" và "Tân binh xuất sắc" thuộc Patriot League – khối vận động viên từ các trường lớn ở Mỹ trong đó có vài phân nhánh học viện thể thao của Quân đội và Hải quân.

Hanako sinh năm 1999, đã ba lần vô địch giải Nữ Quốc gia do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức.

US Women’s Amateur không phân biệt quốc tịch, độ tuổi nhưng giới hạn điểm chấp (handicap) - tối đa 5,4. Giải chính gồm đấu gậy qua 36 hố, chọn 64 golfer vào đấu hố đối kháng – match play. Trong giai đoạn này, mỗi trận qua 18 hố, riêng chung kết qua 36 hố.

Quốc Huy