US Open 2022 vẫn mở cửa với đấu thủ LIV Golf Invitational Series

MỹNăm nay, major do Hiệp hội golf Mỹ (USGA) tổ chức vẫn nhận thành viên từ đấu trường được Saudi Arabia tài trợ nhưng không đảm bảo tiếp tục mở cho họ từ kỳ sau.

US Open 2022 với quỹ thưởng 17,5 triệu USD sẽ mở màn hôm nay 16/6, trên sân par70 thuộc tổ hợp thể thao - giải trí The Country Club ở Brookline, Massachusetts.

Danh sách dự giải gồm 156 đấu thủ, tính cả các gương mặt vừa bỏ PGA Tour sang LIV Golf Invitational Series - Dustin Johnson, Martin Kaymer và Graeme McDowell, Phil Mickelson và Bryson DeChambeau. Trong nhóm này, chỉ Mickelson chưa lên ngôi vô địch và đang giữ kỷ lục sáu lần về nhì.

Phil Mickelson thuộc nhóm golfer li khai sang LIV Golf Invitational Series vẫn dự US Open 2022. Ảnh: AP

"Cách đây một tuần, chúng tôi đã thảo luận kỹ, tập trung các vấn đề các golfer ấy thi đấu ở đâu, do ai tài trợ và khả năng cấm cửa. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn tiếp nhận họ và hiểu quyết định này không hẳn được sự đồng thuận từ nhiều phía", CEO Mike Whan của USGA phát biểu hôm 15/6, trước thềm US Open kỳ đấu thứ 122.

Dù nhận kỳ này, CEO của USGA nhấn mạnh rằng từ kỳ sau "nhóm li khai PGA Tour" nhiều khả năng bị cấm dự.

Whan giải thích thêm về vướng mắc mà USGA chưa thể giải quyết khi LIV Golf Invitational Series xuất hiện: "Đầu năm nay, chúng tôi đã chốt tiêu chí chọn danh sách đấu, vẫn phương châm US Open mở cho tất cả. Theo đó, nhiều người đã được suất đặc cách trước khi tham gia đấu trường mới. Hơn nữa, US Open năm nay có 9.300 golfer đăng ký, tính từ vòng sơ loại địa phương. Với số lượng như thế, việc áp dụng tiêu chí 'đã đấu ở đâu, do ai tài trợ' cho tất cả sẽ không hợp lý, thậm chí bất công".

LIV Golf Invitational Series mở màn ở London hôm 9/6. Cùng ngày, PGA Tour treo gậy vô thời hạn đối với 17 thành viên tự ý tham dự khi tổ chức chủ quản không duyệt. Nhóm bị kỷ luật có cả các cựu vô địch trở lại US Open tuần này – Johnson, Kaymer, McDowell.

Invitational Series thuộc sở hữu của LIV Golf Investments - doanh nghiệp do golfer huyền thoại Greg Norman sáng lập và làm CEO, còn đại cổ đông là Quỹ đầu tư công (PIF) Saudi. PIF đang mang tiếng đổ tiền tổ chức các sự kiện thể thao hoành tráng để khoả lấp tiếng xấu nhân quyền và bình đẳng giới tại Saudi.

Mỗi giải gồm ba vòng không cắt loại, quy tụ 48 đấu thủ chia đều thành 12 đội với cam kết tất cả đều được thưởng tiền mặt. Quỹ mỗi sự kiện ở mức 25 triệu USD, trong đó 20 triệu USD cho đấu gậy cá nhân, còn lại cho top 3 nội dung đồng đội. Riêng giải cuối - chung kết lớn - dành 30 triệu USD cho top 3 cá nhân toàn lịch đấu, 50 triệu USD cho phần đồng đội.

Quốc Huy