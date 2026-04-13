Uống rượu dồn dập một thời điểm có thể gây tổn thương gan

Nhiều người tin rằng nếu chỉ uống một lượng nhỏ rượu bia rải rác trong nhiều tuần, hoặc thi thoảng mới "tới bến" vào cuối tuần thì sẽ không gây hại cho gan. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Hệ thống Y tế Keck thuộc Đại học Nam California (USC) vừa công bố trên tạp chí chuyên khoa về tiêu hóa và gan mật, thực tế nguy hiểm hơn nhiều.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD) - căn bệnh ảnh hưởng đến 1/3 người trưởng thành tại Mỹ - sẽ đối mặt với nguy cơ bị xơ hóa gan hoặc hình thành các vết sẹo nguy hiểm nếu duy trì thói quen uống rượu dồn dập định kỳ.

Cụ thể, việc tiêu thụ từ 4 đơn vị cồn trở lên đối với nữ giới và 5 đơn vị trở lên đối với nam giới trong một lần uống, với tần suất ít nhất một lần mỗi tháng, được coi là hành vi uống rượu quá độ gây hại.

Nguy cơ từ những cơn "say xỉn" nhất thời

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, những người có thói quen uống rượu dồn dập ít nhất một lần mỗi tháng có khả năng bị xơ gan tiến triển cao gấp 3 lần so với những người tiêu thụ cùng một tổng lượng cồn nhưng chia nhỏ ra.

Đối tượng nam giới và người trẻ tuổi là nhóm có xu hướng uống rượu quá độ nhiều nhất và lượng cồn mỗi lần nạp vào cũng cao hơn, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh gan lớn hơn.

"Nghiên cứu này là một hồi chuông cảnh báo. Theo truyền thống, các bác sĩ thường chỉ đánh giá tổng lượng rượu tiêu thụ mà ít khi chú ý đến cách thức uống để tiên lượng rủi ro cho gan", tiến sĩ Brian P. Lee, chuyên gia về gan và ghép gan tại Keck Medicine, người đứng đầu nghiên cứu cho biết.

"Kết quả của chúng tôi cho thấy công chúng cần nhận thức rõ hơn về mối nguy của việc thỉnh thoảng uống quá nhiều rượu, ngay cả khi thời gian còn lại họ uống rất ít", vị chuyên gia nói thêm.

Việc uống rượu bia dồn dập trong một thời điểm - dù chỉ một lần mỗi tháng - cũng có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Huyền

Tác động cộng hưởng nguy hiểm

Để thực hiện nghiên cứu, tiến sĩ Lee và các đồng nghiệp đã sử dụng dữ liệu từ Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia (NHANES) với hơn 8.000 người lớn trong giai đoạn 2017-2023. Nhóm nghiên cứu đặc biệt tập trung vào những người mắc MASLD - tình trạng thường gặp ở người thừa cân, béo phì, tiểu đường type 2, cao huyết áp hoặc mỡ máu cao.

Hơn một nửa số người trưởng thành tham gia nghiên cứu cho biết họ có hành vi uống rượu quá độ gián đoạn. Trong số bệnh nhân MASLD, có gần 16% duy trì thói quen này. Khi so sánh các bệnh nhân MASLD có cùng độ tuổi, giới tính và tổng lượng cồn tiêu thụ hàng tuần, nhóm uống rượu dồn dập có tỷ lệ xơ gan tiến triển cao gần gấp 3 lần nhóm uống rải rác.

Tiến sĩ Lee lý giải rằng việc nạp một lượng lớn cồn cùng lúc sẽ tạo áp lực cực lớn lên gan và làm trầm trọng thêm tình trạng viêm nhiễm, dẫn đến hình thành sẹo. Đối với người có sẵn bệnh gan nhiễm mỡ, rủi ro này còn bị nhân lên nhiều lần do sự kết hợp giữa các yếu tố chuyển hóa và độc tính của cồn.

Trong hai thập kỷ qua, số ca mắc bệnh gan do rượu đã tăng hơn gấp đôi. Chuyên gia này nhận định xu hướng này bị thúc đẩy bởi việc gia tăng tiêu thụ rượu bia trong thời kỳ đại dịch, kết hợp với sự gia tăng tỷ lệ béo phì và tiểu đường trong cộng đồng.

"Mặc dù nghiên cứu tập trung vào bệnh nhân MASLD, nhưng kết quả này có ý nghĩa quan trọng với toàn bộ cộng đồng", tiến sĩ Lee nhấn mạnh, thêm rằng khi hơn một nửa người trưởng thành đôi khi vẫn có thói quen uống quá chén, vấn đề này cần được các bác sĩ và giới nghiên cứu quan tâm hơn nữa để có thể phòng ngừa và điều trị bệnh gan hiệu quả.

Mỹ Ý (Theo ARCH)