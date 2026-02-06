Uống rượu bia buổi tối, bao lâu nồng độ cồn về 0?

Tôi 75 kg, 10h tối qua vừa liên hoan, uống nhiều rượu và bia, vậy sau bao lâu cơ thể sẽ thải hết cồn để lái xe? (Hoàng, 40 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) quy định một đơn vị cồn tương đương với 10 g cồn ethanol nguyên chất, bằng 200 ml bia; 75 ml rượu vang (một ly); 25 ml rượu mạnh (một chén). Tùy vào lượng uống sẽ quy ra khoảng bao nhiêu đơn vị cồn.

Với người trưởng thành có sức khỏe bình thường thì cứ sau một tiếng, gan sẽ đào thải được một đơn vị cồn. Tùy theo thể trạng mà quãng thời gian này có thể tăng lên hay giảm đi. Khoảng 10-15% cồn sẽ đào thải qua đường hô hấp, da, mồ hôi; khoảng 85-90% sẽ được xử lý qua gan.

Tuy nhiên, mỗi người có thời gian đào thải cồn khác nhau, phụ thuộc vào tuổi tác, cân nặng, các bệnh lý mắc phải, cách uống... Những người mắc bệnh lý gan, chuyển hóa thường đào thải cồn chậm hơn. Hoặc dạ dày chứa nhiều thức ăn thì tốc độ hấp thu rượu của dạ dày sẽ chậm và tốc độ thải trừ cồn cũng sẽ chậm theo.

Bạn có thể tự tính độ cồn trong máu và thời gian cần để đưa độ cồn trong máu về 0 tính từ lúc uống xong, bằng cách nhập các chỉ số tương ứng của mình, theo bảng dưới đây:

Tuyệt đối không lạm dụng bia vì nghĩ đào thải cồn nhanh hơn rượu. Không pha loãng rượu bia bằng nước ngọt, nước có ga vì nghĩ làm giảm nồng độ cồn. Những người có tửu lượng tốt không nên chủ quan, có xu hướng uống nhiều bia, rượu hơn, gây hại sức khỏe, tăng nguy cơ ngộ độc.

Tùy vào tuổi, tửu lượng, cách uống..., mỗi người có thời gian đào thải cồn khác nhau. Ảnh: Hoàng Nam

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng

Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam