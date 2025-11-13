Uống nước sôi để nguội lâu ngày có gây ung thư?

Gia đình tôi có thói quen dùng nước đun sôi để nguội nhiều ngày, thậm chí đun đi đun lại, điều này có gây ung thư? (Hồng, 35 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Không có cơ sở khoa học nào chứng minh rằng nước đun sôi để nguội lâu ngày hay nước đun đi đun lại gây ung thư. Tuy nhiên, nếu nước đun sôi để nguội quá lâu, trong nhiều ngày, vi sinh vật có thể sinh sôi trở lại, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Một số ý kiến lo ngại khác về tác hại của các mảng bám trên thành ấm đun hay váng nổi trên mặt nước do đun đi đun lại. Tuy nhiên, những lo ngại này không chính xác.

Nếu nguồn nước sử dụng là nước sạch, không chứa tạp chất, được lưu trữ an toàn và đậy kín để tránh nhiễm bẩn hoặc nhiễm khuẩn, việc đun lại nhiều lần hoàn toàn không gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Những cặn bám xuất hiện trong ấm nước thường chỉ là canxi hoặc magie có trong nước, và chúng không gây nguy hại đáng kể cho cơ thể.

Khi nước bị đun nhiều lần, hàm lượng oxy hòa tan có thể bị giảm đi, khiến nước mất đi sự tươi mát và có khả năng gây khó tiêu nếu dùng thường xuyên. Tuy nhiên, việc này không nghiêm trọng, cũng không gây thay đổi thành phần hóa học của nước nếu đó là nước sạch. Do đó, tốt nhất bạn chỉ nên sử dụng nước đun sôi để nguội trong ngày và tránh để qua đêm. Nếu như có mối quan hệ giữa bệnh ung thư và nước uống thì chỉ là liên quan đến nguồn nước đầu vào cũng như quy trình xử lý nước uống chứ không phải do việc đun sôi nước để nguội.

Nhìn chung, bạn nên sử dụng nguồn nước sạch đã qua xử lý hoặc lọc để đảm bảo không chứa tạp chất hay chất độc hại, phù hợp để uống và nấu ăn hàng ngày. Ngoài ra, nên đun lượng nước đủ dùng cho mỗi lần và uống hết trong ngày, tránh để nước quá lâu nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm vi khuẩn hoặc vi sinh vật phát triển.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội