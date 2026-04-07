Uống kháng sinh có khỏi viêm họng không?

Tôi đau họng tái đi tái lại, uống kháng sinh thấy đỡ nhanh. Kháng sinh có chữa dứt điểm viêm họng được không, làm sao ngăn bệnh tái phát? (Lê Na, 29 tuổi, Đồng Tháp)

Trả lời:

Kháng sinh giúp tiêu diệt, ức chế sự phát triển của vi khuẩn với nhiều cơ chế như phá hủy thành tế bào, ức chế tổng hợp protein hoặc cản trở quá trình nhân lên của vi khuẩn. Loại thuốc này được bác sĩ chỉ định khi có dấu hiệu nhiễm khuẩn.

Kháng sinh không điều trị dứt điểm mọi trường hợp viêm họng. Bởi viêm họng cấp gây đau họng thường do virus, trong khi kháng sinh chỉ hiệu quả khi nguyên nhân viêm họng do vi khuẩn. Một số trường hợp đau họng do virus, uống kháng sinh giúp giảm triệu chứng là do viêm họng đã bội nhiễm virus. Lúc này, thuốc có tác dụng giảm viêm gián tiếp nhưng không điều trị khỏi bệnh.

Bạn nên sử dụng kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ, đúng loại, đủ liều và đủ thời gian; không tự ý dùng, không dùng lại đơn thuốc cũ. Lạm dụng kháng sinh có thể dẫn đến kháng thuốc, khiến điều trị về sau khó khăn hơn, kéo dài, tăng nguy cơ tác dụng phụ.

Bác sĩ Hằng đang nội soi họng cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trên thực tế, viêm họng còn có thể do nhiều yếu tố khác như viêm mũi xoang gây dịch chảy xuống họng, môi trường lạnh - khô (máy lạnh), nói nhiều, stress, suy giảm miễn dịch hoặc trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược họng thanh quản. Nếu không xử lý đúng nguyên nhân, bệnh tiếp tục tái phát dù đã dùng kháng sinh.

Để hạn chế viêm họng tái phát, bạn nên giữ ấm vùng cổ, uống đủ nước, vệ sinh mũi họng bằng dung dịch phù hợp, hạn chế đồ lạnh và chất kích thích, điều chỉnh môi trường sống làm việc. Trường hợp bệnh tái diễn nhiều lần, người bệnh nên khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để xác định nguyên nhân, điều trị đúng hướng, thay vì lạm dụng kháng sinh.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM