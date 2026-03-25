UOB tặng phòng máy tính cho 2.000 học sinh An Giang

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trao tặng ba phòng máy vi tính với trang thiết bị hiện đại cho hơn 2.000 học sinh vùng sâu tại An Giang, ngày 20/3.

Lễ trao tặng và khánh thành ba phòng máy vi tính "UOB My Digital Space" do UOB phối hợp tổ chức Saigon Children’s Charity (CIO) tổ chức tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn phường Tịnh Biên, xã An Cư, tỉnh An Giang.

Các em học sinh tại trường THCS Lương Thế Vinh hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm tại phòng máy vi tính mới. Ảnh: UOB

Ba trường được tặng máy phòng vi tính trong đợt này gồm THCS Lương Thế Vinh, THCS Võ Trường Toản và THCS Phan Bội Châu, với số lượng 2.100 học sinh mỗi năm. Các trường đều nằm tại khu vực vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới của tỉnh An Giang, nơi cơ sở vật chất phục vụ học tập còn nhiều hạn chế.

Các phòng máy được trang bị đồng bộ, gồm máy tính đời mới và các thiết bị đi kèm như màn hình, CPU, bàn phím, chuột, tai nghe, máy chủ, hệ thống kết nối Internet cùng bàn ghế đạt tiêu chuẩn. Hệ thống đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập trong thời gian dài, đồng thời đảm bảo điều kiện vận hành ổn định.

Việc đưa vào sử dụng các phòng máy mới giúp nhà trường thuận lợi hơn trong giảng dạy môn tin học và các nội dung liên quan đến công nghệ. Học sinh có thêm điều kiện tiếp cận, rèn luyện kỹ năng số, trong bối cảnh kinh tế và xã hội đang chuyển dịch theo hướng số hóa.

Đại diện ngân hàng tặng phòng máy vi tính "UOB My Digital Space" tại trường THCS Võ Trường Toản, tỉnh An Giang. Ảnh: UOB

Ông Phan Thanh Liêm, Hiệu trưởng trường THCS Lương Thế Vinh, cho biết trường hiện có quy mô hơn 1.200 học sinh mỗi năm việc tổ chức dạy tin học gặp nhiều khó khăn. Mỗi máy có từ 4 đến 5 học sinh cùng sử dụng nên thời gian thực hành của từng em bị hạn chế. Sau khi có phòng máy mới, số lượng học sinh trên mỗi máy giảm, giúp tăng thời gian thực hành. Thiết bị có cấu hình phù hợp với yêu cầu hiện tại, hỗ trợ tốt hơn cho quá trình giảng dạy trong giai đoạn chuyển đổi số.

Trải nghiệm phòng máy mới, em Lâm Phước Hòa, lớp 6A3 trường THCS Lương Thế Vinh, cho biết hào hứng với các thiết bị hiện đại, việc học tập cũng thuận tiện hơn. Em có thể sử dụng máy tính để tìm hiểu thêm kiến thức về lịch sử, địa lý, cũng như học từ vựng tiếng Anh và tham gia các hoạt động học tập trực tuyến.

Trang thiết bị hiện đại tại phòng máy vi tính "UOB My Digital Space". Ảnh: UOB

Dự án UOB My Digital Space được tổ chức Saigon Children’s Charity CIO triển khai từ nguồn kinh phí gây quỹ thông qua chương trình UOB Heartbeat Run 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam. UOB Heartbeat Run là hoạt động chạy bộ gây quỹ thường niên của Tập đoàn UOB, với toàn bộ số tiền quyên góp được trao cho các tổ chức xã hội tại nhiều quốc gia nhằm cải thiện đời sống cho trẻ em, các cộng đồng yếu thế.

Kể từ năm 2023, UOB Việt Nam cam kết trong giai đoạn 5 năm sẽ gây quỹ để trang bị 5 phòng máy vi tính cho năm trường học tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thông qua UOB Heartbeat. Chương trình hướng đến việc hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục số và trang bị các kỹ năng phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Với việc đưa vào sử dụng thêm ba phòng máy vi tính tại An Giang trong đợt này, UOB Việt Nam đã trao tặng tổng cộng 6 phòng máy vi tính cho các trường học vùng sâu, vùng xa trên địa bàn, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho hơn 3.200 học sinh.

Bà Phạm Tiểu Giang, Trưởng phòng truyền thông và thương hiệu, Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết việc tiếp tục triển khai các phòng máy vi tính tại An Giang là một phần trong cam kết dài hạn của đơn vị. Ngân hàng có mạng lưới rộng khắp ASEAN và gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam, mong muốn tạo ra những giá trị tích cực, bền vững cho cộng đồng. Trong bối cảnh công nghệ số cùng kinh tế số đang định hình tương lai, giáo dục số được xem là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ có thể nắm bắt cơ hội, phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.

Song song với việc trao tặng phòng máy, UOB Việt Nam cũng tổ chức các buổi workshop về học tập số cho học sinh. Thông qua các hoạt động tương tác và trải nghiệm cùng đội ngũ tình nguyện viên, học sinh được tìm hiểu về cách đánh giá thông tin trên môi trường mạng, các nguyên tắc an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh rủi ro trực tuyến. Các hoạt động này giúp học sinh làm quen với môi trường số chủ động và có định hướng.

Đại diện ban tổ chức trong lễ trao tặng phòng máy vi tính tại trường THCS Lương Thế Vinh. Ảnh: UOB

UOB Việt Nam là ngân hàng con của Ngân hàng UOB Singapore, một trong những tập đoàn tài chính lớn tại châu Á với hơn 90 năm hoạt động. Tập đoàn hiện có mạng lưới khoảng 430 văn phòng tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, UOB đã hoạt động hơn 30 năm, cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời duy trì định hướng phát triển gắn với trách nhiệm xã hội.

Chương trình UOB Heartbeat hiện triển khai thường niên tại 18 thị trường trên toàn cầu. Từ khi bắt đầu vào năm 2007, chương trình đã huy động hơn 23 triệu SGD (hơn 471 tỷ đồng) để hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng, tập trung vào ba lĩnh vực gồm nghệ thuật, trẻ em và giáo dục.

Hoàng Đan