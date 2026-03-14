UOB: Kinh tế Việt Nam vẫn có tiềm năng tăng trưởng tích cực

Chuyên gia UOB duy trì dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam với GDP năm 2026 dự kiến đạt 7,5%, sản xuất và xuất khẩu giữ vai trò động lực.

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa tổ chức sự kiện "Triển vọng đầu tư năm 2026", tại TP HCM, ngày 12/3. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đến từ UOB Việt Nam, UOB Singapore, Công ty Quản lý quỹ UOB Asset Management Việt Nam (UOBAM Việt Nam) và Công ty Chứng khoán Vietcap.

Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình "UOB Privilege Conversation" dành cho khách hàng ưu tiên của ngân hàng. Chuỗi chương trình này được UOB tổ chức thường niên tại nhiều quốc gia ASEAN như Singapore, Thái Lan và Việt Nam nhằm cung cấp góc nhìn thị trường, chia sẻ xu hướng kinh tế, hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp. Tại Việt Nam, 2026 là năm thứ tư liên tiếp chương trình được triển khai.

Thông qua sự kiện, các chuyên gia của UOB đã chia sẻ đánh giá về triển vọng kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế Việt Nam cũng như các định hướng quản lý tài sản trong bối cảnh thị trường tài chính tiếp tục thay đổi.

Nhiều diễn biến trên thị trường tài chính

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân của UOB Việt Nam, cho biết năm 2026 vẫn xuất hiện nhiều yếu tố biến động trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, với nền tảng tăng trưởng tích cực của kinh tế Việt Nam trong năm 2025 và giai đoạn đầu năm 2026, cùng các chính sách điều hành của Chính phủ, UOB vẫn duy trì góc nhìn tích cực về triển vọng kinh tế trong nước. Theo ông, việc theo dõi sát diễn biến thị trường và chủ động điều chỉnh chiến lược đầu tư sẽ giúp nhà đầu tư thích ứng tốt hơn với những thay đổi của môi trường kinh tế.

Ông cũng cho rằng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, việc cập nhật thông tin và nhận tư vấn từ các chuyên gia tài chính có kinh nghiệm sẽ giúp nhà đầu tư xây dựng chiến lược quản lý tài sản phù hợp và hiệu quả. UOB đang cung cấp hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, bao gồm tiết kiệm, đầu tư và các sản phẩm bảo vệ tài chính. Các giải pháp này được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong từng giai đoạn.

Ở góc nhìn vĩ mô, các chuyên gia UOB cũng chia sẻ thêm đánh giá về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ toàn cầu. Theo ông Suan Teck Kin, Giám đốc khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu của Ngân hàng UOB Singapore, chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với thị trường tài chính toàn cầu. Nhóm nghiên cứu của UOB dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì mức lãi suất hiện tại trong ngắn hạn trước khi thực hiện hai đợt giảm lãi suất trong năm 2026. Theo kịch bản cơ sở, lãi suất mục tiêu Quỹ Liên bang có thể giảm từ mức 3,75% xuống khoảng 3,25%.

Trên thị trường hàng hóa, vàng tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư. UOB dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 5.400 USD/oz trong quý II/2026 và đạt khoảng 6.000 USD/oz vào quý I/2027.

Về bức tranh trong nước, ông Suan Teck Kin đánh giá, nền kinh tế Việt Nam duy trì nền tảng tăng trưởng tích cực khi bước sang năm 2026. GDP quý IV/2025 tăng 8,46% so với cùng kỳ, cao hơn mức 8,25% của quý III/2025 và vượt dự báo của nhiều tổ chức nghiên cứu. Tính chung cả năm 2025, GDP Việt Nam tăng 8,02%. Ngành sản xuất chế biến chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực chính khi tăng 11,3% trong quý IV/2025 và tăng 10,5% trong cả năm - mức tăng trưởng mạnh nhất của ngành kể từ năm 2018.

Các dữ liệu đầu năm 2026 cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục duy trì đà tích cực. Theo dự báo của UOB, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 có thể đạt khoảng 7,5%, trong đó quý I dự kiến tăng khoảng 7%.

Về chính sách tiền tệ, UOB dự báo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể tiếp tục duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% trong năm nay. Đối với tỷ giá, UOB dự báo USD/VND có thể ở mức khoảng 26.400 trong quý II/2026, 26.200 trong quý III, 26.100 trong quý IV/2026 và khoảng 26.000 vào quý I/2027.

Chiến lược đa dạng hóa danh mục

Bên cạnh các yếu tố vĩ mô, sự kiện cũng tập trung vào chiến lược quản lý tài sản cho nhà đầu tư cá nhân. Bà Tatyana Savchuk, Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm và Kinh doanh, khối Dịch vụ tài chính cá nhân của UOB Việt Nam, cho rằng khi xây dựng danh mục đầu tư, nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu tài chính, mức độ chấp nhận rủi ro và thời hạn đầu tư phù hợp. Danh mục đầu tư thường được xây dựng với nền tảng là các khoản đầu tư cốt lõi (Core) ổn định, kết hợp với các vị thế chiến thuật (Tactical) nhằm gia tăng tiềm năng lợi nhuận. Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi, nguyên tắc đa dạng hóa danh mục tiếp tục đóng vai trò quan trọng để giúp danh mục đầu tư duy trì khả năng chống chịu trước biến động.

Bà Tatyana cũng giới thiệu các giải pháp đầu tư cho khách hàng, do UOB Việt Nam phối hợp cung cấp với Công ty Quản lý Quỹ UOB Asset Management Việt Nam. Danh mục sản phẩm hiện bao gồm các quỹ cổ phiếu, quỹ cân bằng và quỹ trái phiếu. Trong đó, quỹ trái phiếu đã hoàn tất giai đoạn IPO vào tháng 2 năm nay và dự kiến sớm công bố ngày giao dịch đầu tiên. Bên cạnh đó, dịch vụ quản lý danh mục đầu tư ủy thác cũng được thiết kế theo mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của từng khách hàng.

Liên quan đến chứng khoán, theo bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ UOBAM Việt Nam, thị trường có thể tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, với động lực từ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP cao và chính sách đầu tư công được đẩy mạnh. Lợi nhuận doanh nghiệp được dự báo tăng khoảng 15%, trong đó nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột của thị trường nhờ quy mô vốn hóa lớn và tăng trưởng lợi nhuận hai con số. Bên cạnh đó, các ngành bán lẻ, tiêu dùng, vật liệu xây dựng và doanh nghiệp hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng cũng được kỳ vọng duy trì triển vọng khả quan. Các yếu tố như nâng hạng thị trường, cải thiện minh bạch và nâng cấp hạ tầng giao dịch được đánh giá có thể tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn.

Các chuyên gia cho rằng, xu hướng đầu tư của cá nhân đang dần chuyển sang các sản phẩm đầu tư chuyên nghiệp như chứng chỉ quỹ nhằm tối ưu hóa thời gian quản lý danh mục và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro. Bên cạnh quỹ cổ phiếu và quỹ cân bằng, UOBAM Việt Nam cũng dự kiến triển khai thêm các sản phẩm quỹ tiền tệ trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư.

Hoàng Đan