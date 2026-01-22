UOB Investment Challenge tạo sân chơi đầu tư cho hơn 2.000 sinh viên

UOB Investment Challenge 2025 là cuộc thi đầu tư dành cho sinh viên, mô phỏng quy trình đầu tư thực tế, kết nối kiến thức học thuật với trải nghiệm quản lý danh mục.

Cuộc thi do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ UOB Asset Management Việt Nam (UOBAM Việt Nam), Ngân hàng UOB Việt Nam phối hợp Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) tổ chức. Năm 2025, chương trình thu hút hơn 2.000 sinh viên đến từ 25 trường đại học trên địa bàn TP HCM, cho thấy sức hút của sân chơi đầu tư quy mô và có tính hệ thống dành cho giới trẻ.

Vòng chung kết UOB Investment Challenge 2025. Ảnh: UOB

Vòng chung kết UOB Investment Challenge 2025 vừa diễn ra ngày 17/1 với màn tranh tài của 5 đội thi: Ladies, NexEra, Nác Geng, SCNova và Alfin. Trước khi đến với vòng chung kết, các đội thi trải qua hành trình 4 tháng với ba vòng thi, được thiết kế bài bản và chuyên nghiệp, đi từ lý thuyết đến thực hành. Từ những bài kiểm tra kiến thức tài chính cơ bản ở vòng một (vòng thi online), các thí sinh bước vào vòng hai với những bài học tình huống từ các chuyên gia UOBAM Việt Nam và các giảng viên UEH.

Phần thuyết trình của đội thi NexEra trong vòng chung kết. Ảnh: UOB

Qua tới vòng ba, tính thực tiễn đẩy lên mức cao nhất khi các thí sinh được chia đội ngẫu nhiên và trực tiếp quản lý danh mục đầu tư hoàn chỉnh. Tại vòng này, toàn bộ giao dịch được thực hiện và theo dõi trên nền tảng mô phỏng thị trường do InvestingPro cung cấp. Từ việc đưa ra quyết định đến báo cáo kết quả, các thí sinh được trải nghiệm quy trình đầu tư chuyên nghiệp sát nhất với môi trường thực tế.

Vòng thi đối kháng giữa hai đội xuất sắc nhất của cuộc thi. Ảnh: UOB

Bước vào vòng chung kết, 5 đội thi xuất sắc nhất lần lượt trải qua các vòng thi gồm bứt phá và đối kháng. Sau khi chiến thắng ở vòng bứt phá với phần thi thuyết trình báo cáo chiến lược đầu tư, hai đội thi Nác Geng và Nexera vào vòng thi đối kháng để thể hiện khả năng hùng biện của mình, qua việc lần lượt đảm nhận vai trò hùng biện, phản biện trên hai mã cổ phiếu được ban tổ chức cung cấp trước đó.

Nhờ lập luận sắc bén và phần trình bày tốt, đội Nác Geng chinh phục được hội đồng ban giám khảo để giành chiến thắng chung cuộc. Đại diện đội quán quân cho biết, UOB Investment Challenge 2025 là bước ngoặt với cả đội, những kiến thức, trải nghiệm từ cuộc thi giúp các bạn nhận ra đầu tư không đơn thuần là những con số, mà là sự kỷ luật và trách nhiệm với từng quyết định.

Theo đại diện UOB Việt Nam, chương trình là một phần trong chiến lược của ngân hàng nhằm thúc đẩy giáo dục tài chính cho thế hệ trẻ. "Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các bạn sinh viên trên hành trình 'hiểu đúng - làm thật - đầu tư bền vững', qua đó góp phần xây dựng cộng đồng nhà đầu tư trẻ bản lĩnh, có trách nhiệm với bản thân, xã hội", đại diện nói.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi xuất sắc tại chung kết. Ảnh: UOB

Với vai trò cố vấn chuyên môn xuyên suốt, UOB Asset Management Việt Nam mang đến góc nhìn thực tiễn từ hoạt động quản lý tài sản, giúp sinh viên tiếp cận các chiến lược đầu tư, quản trị danh mục và kiểm soát rủi ro theo chuẩn mực thị trường. Song hành cùng doanh nghiệp, Đại học Kinh tế TP HCM đóng vai trò kết nối giữa nhà trường, sinh viên và thị trường, tạo điều kiện để kiến thức học thuật gắn liền với thực tế. Khép lại mùa giải 2025, cuộc thi thể hiện vai trò là sân chơi đầu tư dành cho sinh viên, đồng thời cho thấy cam kết của UOB Asset Management Việt Nam và UOB Việt Nam trong việc hỗ trợ thế hệ trẻ nâng cao hiểu biết tài chính, chuẩn bị cho hành trình đầu tư dài hạn trong tương lai.

Hoàng Đan