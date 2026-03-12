UOB: Giá dầu nhiều khả năng về 80 USD khi căng thẳng Trung Đông dịu lại

Chuyên gia UOB dự báo xung đột Trung Đông nhiều khả năng chỉ kéo dài khoảng 4-5 tuần dưới áp lực thiệt hại kinh tế, giá dầu theo đó sẽ dần hạ nhiệt về vùng 80 USD một thùng.

Chia sẻ ngày 12/3, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB (Singapore), nhận định căng thẳng Trung Đông đang trở thành điểm nóng tác động đến toàn cầu khi Eo biển Hormuz "tắc nghẽn".

Với góc nhìn lạc quan, nhóm phân tích UOB nghiêng về kịch bản xung đột Trung Đông sẽ được giải quyết trong 4-5 tuần thay vì kéo dài, trước các thiệt hại về kinh tế.

Hầu hết quốc gia đều là nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu mỏ nên chịu ảnh hưởng từ biến động giá năng lượng, bao gồm cả Mỹ. Chi phí năng lượng tăng cao đang gây tác động tiêu cực đến kinh tế và người tiêu dùng. Trong khi đó, các quốc gia xuất khẩu dầu như Qatar hay Saudi Arabia cũng chịu thiệt hại, không thu được tiền, hạ tầng lưu trữ dầu mỏ quá tải vì buộc phải dừng sản xuất do không thể xuất khẩu.

"Thiệt hại lớn về kinh tế khiến các bên liên quan sẽ phải giải quyết sớm xung đột", ông nói.

Ngoài ra, theo ông Suan Teck Kin, căng thẳng hiện chủ yếu liên quan đến ba bên là Mỹ, Iran và Israel. "Việc chưa có nhiều đồng minh tham chiến khiến cuộc xung đột có khả năng chấm dứt sớm so với các cuộc chiến có sự tham gia của nhiều quốc gia", ông nói.

Trong kịch bản cơ sở này, theo chuyên gia UOB, giá dầu có thể tăng vọt lên vùng 100 USD trong thời gian ngắn, nhưng chủ yếu được duy trì trong vùng 80-90 USD mỗi thùng và hạ nhiệt sau đó.

Còn theo kịch bản bi quan cực đoan hơn, căng thẳng kéo dài sẽ khiến giá dầu duy trì quanh vùng 100-110 USD, làm lạm phát tăng lên và kinh tế khó phát triển.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore). Ảnh: UOB.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ thêm: "Nhớ lại sự kiện thuế quan vào tháng 4 năm ngoái từng khiến doanh nghiệp hoang mang và lo lắng, nhưng sau đó doanh nghiệp tìm được cách thích nghi, tăng trưởng kinh tế năm 2025 cũng tốt hơn so với năm trước".

Do đó, nhóm chuyên gia của UOB vẫn giữ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể tiếp tục phục hồi mạnh trong năm nay với mức tăng trưởng GDP khoảng 7,5%. Con số này cao hơn so với dự báo của một số tổ chức đa phương như World Bank hay ADB, vốn chỉ quanh mức 5-6%. Động lực chính của tăng trưởng đến từ khu vực dịch vụ, sản xuất và xuất khẩu.

Tuy vậy, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng nhất định từ biến động giá năng lượng toàn cầu. Khoảng 80% lượng dầu nhập khẩu của Việt Nam đến từ Trung Đông, cao hơn nhiều so với Indonesia, nơi tỷ lệ này chỉ khoảng 20%. Để giảm tác động từ giá dầu, Chính phủ đang sử dụng các công cụ như Quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh thuế để hỗ trợ thị trường trong nước.

Ở góc độ dòng vốn, triển vọng đầu tư vẫn được đánh giá tích cực. Theo UOB, dòng vốn FDI dự kiến tiếp tục tăng trong năm 2026 nhờ xu hướng đa dạng hóa và dịch chuyển chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp nhằm quản lý rủi ro thuế quan từ các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu.

Về chính sách tiền tệ, lãi suất điều hành tại Việt Nam được dự báo giữ ổn định trong năm nay trong bối cảnh đồng Việt Nam chịu áp lực từ USD mạnh lên và các yếu tố bất ổn lạm phát. Tuy nhiên, tỷ giá USD/VND có thể cải thiện vào cuối năm nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam được các chuyên gia dự báo tiếp tục biến động nhưng vẫn có nền tảng tích cực.

Bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng giám đốc, Công ty CP Quản lý Quỹ UOBAM Việt Nam, nhận định thị trường năm nay có thể bước vào giai đoạn "bình thường hóa" với sự phân hóa rõ rệt. Theo bà, dòng tiền có thể tập trung vào những lĩnh vực có nền tảng cơ bản tốt như ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng, xây dựng và năng lượng.

Thị trường cũng đang kỳ vọng được FTSE Russell nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp vào tháng 9 năm nay. Một số rào cản với nhà đầu tư nước ngoài đã được tháo gỡ thông qua các quy định mới, trong khi MSCI cũng đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi.

Quỳnh Trang