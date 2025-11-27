Uniqlo chung tay xây thêm hai điểm trường vùng sâu, vùng xa

Uniqlo tiếp tục trích doanh thu BST "UT Mickey Mouse in Vietnam" trong Tuần lễ cảm ơn, chung tay Quỹ Hy vọng xây thêm hai điểm trường mới tại Lào Cai, Cao Bằng.

Tuần lễ cảm ơn (Kanshasai) diễn ra tại 30 cửa hàng và trên nền tảng trực tuyến của Uniqlo, từ ngày 21/11 đến 27/11. Lấy cảm hứng từ tinh thần Omotenashi - triết lý hiếu khách đặc trưng của Nhật Bản, chương trình là dịp thương hiệu tri ân khách hàng với loạt ưu đãi, quà tặng và chuỗi hoạt động hướng về cộng đồng.

Điểm nhấn năm nay là sự trở lại của UT Mickey Mouse in Vietnam, đánh dấu màn hợp tác giữa Uniqlo và The Walt Disney, được thiết kế riêng cho thị trường Việt. Lấy cảm hứng từ ẩm thực, trang phục truyền thống và các địa danh đặc trưng, bộ sưu tập gồm sáu họa tiết mới, tái hiện hình ảnh bánh mì, phở, nón lá, áo dài... qua hai nhân vật Mickey, Minnie.

Các thiết kế gia đình trong BST "UT Mickey Mouse". Ảnh: Uniqlo Việt Nam

Theo đại diện doanh nghiệp, một phần doanh thu từ bộ sưu tập này trong Tuần lễ cảm ơn sẽ được góp vào Quỹ Hy vọng nhằm xây hai ngôi trường ở Lào Cai và Cao Bằng, dự kiến khởi công vào mùa xuân 2026.

Năm thứ hai Uniqlo duy trì hoạt động trích doanh thu từ bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam để xây trường. Đến nay, 5 điểm trường kiên cố và một khu nhà tắm đã, sắp hoàn thành tại Sơn La, Yên Bái (nay là Lào Cai), Quảng Bình (Quảng Trị) và Quảng Nam (Đà Nẵng).

Các công trình trên giúp hàng nghìn học sinh có điều kiện học tập sạch sẽ, tạo động lực đến trường mỗi ngày. Với giáo viên, môi trường giảng dạy khang trang, tiện nghi góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại địa phương.

Nhà tắm mới tại điểm trường Lao Chải (Lào Cai) đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gần 500 học sinh bán trú. Ảnh: Uniqlo Việt Nam

Đại diện Uniqlo cho biết bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam không chỉ mang bản sắc văn hóa mà còn thể hiện nỗ lực đáp lại sự tin yêu của người tiêu dùng Việt trong 6 năm qua.

Trường học khang trang giúp các em vùng cao có thêm niềm vui và động lực học tập mỗi ngày. Ảnh: Uniqlo Việt Nam

Những năm qua, Uniqlo đẩy mạnh hoạt động hướng tới cộng đồng, từ văn hóa phục vụ đến hỗ trợ phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa và nhiều địa phương khó khăn, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Đông Vệ