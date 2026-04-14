Unicity hướng đến chăm sóc sức khỏe chủ động

Unicity theo đuổi chiến lược chăm sóc sức khỏe chủ động, tập trung phòng bệnh từ sớm và phát triển hệ sinh thái dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học.

Ông Bobby Kim, Phó chủ tịch cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Unicity, cho biết xu hướng chăm sóc sức khỏe đang chuyển từ điều trị sang phòng bệnh chủ động. Người tiêu dùng ngày càng chú trọng kiểm soát yếu tố nguy cơ và quan tâm cơ thể từ sớm, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Theo ông, Unicity có nền tảng từ Rexall - một trong những chuỗi hiệu thuốc lâu đời tại Bắc Mỹ với lịch sử gần 100 năm. Từ đây, doanh nghiệp mở rộng ra thị trường quốc tế, kết hợp giải pháp dinh dưỡng dựa trên khoa học với mô hình kinh doanh cộng đồng nhằm lan tỏa lối sống lành mạnh.

Ông Bobby Kim, Phó chủ tịch cấp cao khu vực châu Á Thái Bình Dương, Unicity International. Ảnh: Unicity Việt Nam

Trong bối cảnh đó, Unicity hướng đến xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, gồm nghiên cứu khoa học, giải pháp dinh dưỡng, hoạt động đào tạo kiến thức và cộng đồng toàn cầu cùng chia sẻ lối sống lành mạnh. Khu vực châu Á Thái Bình Dương được xem là thị trường tăng trưởng năng động, khi nhận thức về phòng bệnh và quản lý sức khỏe ngày càng nâng cao.

Ông Bobby Kim tiết lộ tăng trưởng của Unicity tại khu vực đến từ việc các nhà phân phối tận dụng nền tảng khoa học của sản phẩm, kết hợp mạng lưới cộng đồng và các chương trình đào tạo để nâng cao nhận thức người tiêu dùng, góp phần hình thành thói quen sống lành mạnh bền vững. Tại Việt Nam, trước sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường, yêu cầu về phòng bệnh chủ động ngày càng cấp thiết. Các vấn đề dinh dưỡng chưa hợp lý cũng ảnh hưởng đến thể lực, tầm vóc người Việt.

Đồng hành cùng sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", Unicity Marketing Việt Nam (Unicity Việt Nam) triển khai các mô hình dự phòng trong cộng đồng, bên cạnh việc kế thừa nền tảng khoa học từ tập đoàn. Tiêu biểu là chiến dịch "#Save10", hướng đến cải thiện sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và lan tỏa lối sống lành mạnh.

Bộ sản phẩm #Save10 của Unicity Việt Nam hỗ trợ cộng đồng cải thiện sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và lan tỏa lối sống lành mạnh. Ảnh: Unicity Việt Nam

Bà Mai Thị Ngọc Lan - Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của công ty, cho biết Unicity luôn hướng tới việc truyền thông nâng cao sức khỏe cộng đồng, khuyến khích mọi người chủ động phòng bệnh, xây dựng lối sống lành mạnh nhằm giảm gánh nặng bệnh tật cho hệ thống y tế.

"Các giải pháp dinh dưỡng hiện nay của Unicity Việt Nam không chỉ hướng đến cải thiện sức khỏe trong ngắn hạn mà còn giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng lâu dài, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính không lây", bà chia sẻ.

Bà Mai Thị Ngọc Lan - Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị, Công ty Unicity Marketing Việt Nam. Ảnh: Unicity Việt Nam

Thời gian tới, Unicity Marketing Việt Nam dự kiến tiếp tục mở rộng hoạt động trong cộng đồng nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh và lan tỏa lối sống lành mạnh.

Bà Mai Thị Ngọc Lan khẳng định Unicity xem sức khỏe là nền tảng của mỗi cá nhân và toàn hệ thống y tế, từ đó tập trung thúc đẩy nhận thức đúng về chăm sóc sức khỏe chủ động và các hành vi dự phòng, hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh, bền vững.

Hải My