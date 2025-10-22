Ứng viên Vietnam iContent Awards 2025 đồng loạt kêu gọi fan bình chọn

Không khí vòng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025 "nóng" lên từng giờ khi loạt ứng viên dùng Facebook, Instagram lẫn TikTok kêu gọi người hâm mộ bỏ phiếu cho mình.

Bình chọn Vietnam iContent Awards tại đây.

Cổng bình chọn giải Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025 mở từ ngày 3/10, hơn nửa tháng qua, Fanpage Vietnam iContent liên tục cập nhật danh sách đề cử, hướng dẫn độc giả cách bỏ phiếu (vote), đồng thời đăng tải video, giới thiệu nét đặc trưng từng hạng mục lẫn ứng viên để khán giả tiện theo dõi. Trong mỗi bài đăng, ban tổ chức sẽ đính kèm link dẫn tới trang bình chọn, nhắc nhở thời hạn lẫn điều kiện vote.

Vòng bình chọn (3-24/10) cho thấy sức mạnh cộng đồng khi ứng viên biết cách vận dụng kênh cá nhân lẫn Fanpage để huy động lượng lớn người ủng hộ. Đơn cử, Fanpage Tee Talents chúc mừng Harry Nista với thành tích được đề cử ba giải thuộc hạng mục "Nhà sáng tạo số" gồm: "Được yêu thích nhất", "Truyền cảm hứng", "Triển vọng". Chuyên trang giới thiệu Harry Nista có phong cách cá tính, đột phá và gu thẩm mỹ độc nhất, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng qua từng dự án thời trang, nghệ thuật.

Tương tự, Fanpage Check in Vietnam, Em xinh say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, Gia đình Haha, Tân binh toàn năng, Trạm Phóng Tương Lai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng hay Hoa Sen Home... liên tục đăng status mời gọi fan bỏ phiếu.

Nhiều nhà sáng tạo khác trong lĩnh vực ẩm thực, du lịch, giáo dục, sức khỏe, làm đẹp... tích cực đăng bài viết, video và story kêu gọi khán giả bình chọn, kèm theo hashtag "VietnamIContentAwards2025", "VoteForMe"... tạo bầu không khí tương tác sôi nổi.

Trên trang cá nhân, Quốc Halo đăng tâm thư: "Ngày đặc biệt nhất trong hơn 4 năm sáng tạo nội dung trên đa nền tảng. Quốc cảm ơn tình yêu của mọi người và xem lần đề cử này là động lực to lớn, cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự quý mến ấy". Anh góp mặt ở danh sách "Nhà sáng tạo truyền cảm hứng" nhờ video khai thác sâu việc dám vượt giới hạn, sửa chữa sai lầm, hướng đến phiên bản hoàn hảo của chính mình.

TikToker Quốc Halo chuyên thực hiện các video về đời sống, có hơn hai triệu người theo dõi. Ảnh: NVCC

Hòa vào không khí ấy, trên Fanpage lẫn trang cá nhân, Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương - chủ nhân kênh Ninh Dương Story kêu gọi fan tiếp thêm năng lượng để họ đến gần hai danh hiệu quan trọng "Nhà sáng tạo nội dung của năm" và "Nhà sáng tạo được yêu thích nhất".

"Trong hành trình sáng tạo nội dung số, chúng mình luôn thấy may mắn, biết ơn vì có sự đồng hành, yêu thương và ủng hộ của mọi người. Tình cảm ấy là động lực to lớn để cả hai không ngừng học hỏi, đổi mới, mang tới nội dung thật gần gũi, chân thành và truyền cảm hứng nhất", chủ kênh Ninh Dương Story viết.

Ngoài ra, một số trang, tài khoản cập nhật liên tục tình hình bình chọn, khuyến khích cộng đồng vote cho ứng viên yêu thích. Các bài đăng mang tính nhắc nhở, kêu gọi hành động (call-to-action) thường có cấu trúc chung: thông báo đề cử, hướng dẫn cách vote (kèm link), cảm ơn và nhắc hạn chót. Nhiều bài đăng đề xuất khán giả chia sẻ bài viết, gắn hashtag bạn bè để tăng phạm vi tiếp cận. Ví dụ, các bài thông báo "Đến hẹn lại lên: Vietnam iContent Awards 2025" xuất hiện trên một số Fanpage nhằm mời gọi fan tham gia.

Theo đại diện ban tổ chức: "Vòng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025 biến việc 'bỏ phiếu' thành chiến dịch truyền thông thu nhỏ: ứng viên dùng bài đăng cố định, video hậu trường, story đếm ngược, thậm chí minigame để giữ nhịp tương tác với khán giả".

Kết quả vòng bình chọn (3-24/10) dựa trên 50% điểm từ độc giả và 50% từ hội đồng chuyên môn. Ban tổ chức lưu ý mỗi lượt vote sẽ ảnh hưởng trực tiếp thứ hạng ứng viên và quyết định những gương mặt lọt vào vòng chung kết. Cổng vòng bình chọn sẽ mở đến 15h ngày 24/10, cuộc đua hứa hẹn còn nhiều xáo trộn.

Sau vòng bình chọn là vòng chung kết, diễn ra vào ngày 30/10-18/11. Ba hạng mục và 11 đề cử được làm mới, khởi động lại hệ thống bình chọn (tức xóa lượt phiếu cũ, tính lại từ đầu). Kết quả chung cuộc mỗi hạng mục dựa trên 70% điểm đánh giá từ Hội đồng giám khảo và 30% điểm từ độc giả. Riêng giải "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" sẽ dựa trên 100% phiếu của độc giả).

Để đảm bảo tính bảo mật và hạn chế can thiệp tiêu cực lên kết quả bình chọn, ba ngày trước khi kết thúc vòng bình chọn và vòng chung kết, số lượng vote sẽ được ẩn trên trang (lưu ý việc bỏ phiếu vẫn diễn ra bình thường cho đến hết thời gian đóng cổng).

11 ứng viên thắng cuộc được công bố trong đêm trao giải dự kiến diễn ra 29/11, với sự tham dự của đại diện giới sáng tạo, nghệ sĩ và doanh nghiệp truyền thông số.

Độc giả còn 47 giờ nữa để bình chọn cho ứng viên yêu thích, hiện số vote đã được ẩn trên trang nhằm đảm bảo tính bảo mật. Ảnh chụp màn hình

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Hiếu Châu