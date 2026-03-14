Ứng viên ngành giáo dục cam kết gắn đào tạo với nhu cầu việc làm

Các nhà giáo ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 cho biết sẽ thúc đẩy chính sách gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế.

Phó giáo sư Hoàng Minh Sơn, quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, 57 tuổi, quê Hưng Yên, là một trong những ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16. Ông là tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển - Tự động hóa của Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (Đức), Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.

Trước khi đảm nhiệm vị trí tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông từng là giảng viên khoa Điện của Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó giữ nhiều vị trí quản lý tại trường như Trưởng phòng Đào tạo, Phó hiệu trưởng phụ trách khoa học công nghệ, đào tạo sau đại học, đào tạo quốc tế, truyền thông và quan hệ công chúng. Ông cũng từng giữ cương vị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phó giáo sư Hoàng Minh Sơn, quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong chương trình hành động, phó giáo sư Hoàng Minh Sơn cho biết hơn 25 năm làm việc trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục giúp ông trực tiếp chứng kiến nhiều bước chuyển của hệ thống giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, các chính sách giáo dục cần hướng mạnh hơn tới việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới của nền kinh tế.

Ông cho rằng giáo dục không chỉ là lĩnh vực quản lý nhà nước mà còn là nền tảng chiến lược của phát triển. Vì vậy, việc xây dựng chính sách giáo dục cần gắn với nhu cầu của xã hội và thị trường lao động, giúp người học có cơ hội việc làm tốt hơn sau khi tốt nghiệp.

Nếu được cử tri tín nhiệm, ông cam kết duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri và mở rộng các hình thức tiếp xúc chuyên đề với nhà giáo, trí thức, sinh viên, doanh nghiệp và người lao động nhằm lắng nghe ý kiến từ nhiều phía. Ông cũng cho biết sẽ đóng góp vào việc hoàn thiện thể chế phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy quản trị đại học hiện đại, tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, đồng thời thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền.

Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: Đại học Quốc gia TP HCM

Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai 52 tuổi, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, cũng là ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16. Bà là giáo sư ngành Hóa học, tiến sĩ ngành Dược học, thạc sĩ ngành Hóa phân tích và có hơn 30 năm học tập, công tác tại Đại học Quốc gia TP HCM.

Theo bà, kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong môi trường đại học giúp bà hiểu rõ những yêu cầu đặt ra trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của TP HCM và cả nước.

Trong chương trình hành động, giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết sẽ tập trung đóng góp vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp sẽ tạo điều kiện để các trường đại học phát triển, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Trên cương vị Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, bà cũng cho biết sẽ thúc đẩy sự phối hợp giữa các trường đại học với địa phương, đặc biệt là TP HCM, nhằm nghiên cứu và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ góp phần giải quyết những bài toán lớn của đô thị như ùn tắc giao thông, ngập lụt, nhà ở xã hội, y tế và giáo dục.

Giáo sư Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ. Ảnh: Đại học Cần Thơ

Giáo sư Nguyễn Thanh Phương 61 tuổi, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ, Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 sau ba nhiệm kỳ 13, 14 và 15.

Chương trình hành động của ông tập trung vào phát triển bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ, trong đó ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp, thủy sản và các ngành kinh tế chủ lực của vùng trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Ông cũng cam kết tích cực tham gia xây dựng luật, nghị quyết và các quyết sách quan trọng của Quốc hội, đồng thời thúc đẩy các chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản nhằm bảo đảm sinh kế và thu nhập ổn định cho người dân.

Ngoài các ứng viên trên, nhiều nhà giáo và lãnh đạo đại học khác cũng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 như phó giáo sư Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; giáo sư Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; phó giáo sư Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính; giáo sư Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược TP HCM; tiến sĩ Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội; phó giáo sư Bùi Xuân Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng; phó giáo sư Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; phó giáo sư Nguyễn Trung Kiên, Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân.

Sự tham gia của nhiều nhà giáo, nhà khoa học trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 diễn ra trong bối cảnh giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực quan trọng của phát triển đất nước, đặc biệt trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và các ngành công nghệ mới.

Sơn Hà