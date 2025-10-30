Ung thư phổi - sát thủ thầm lặng bị bỏ qua vì triệu chứng mơ hồ

Nhiều người bệnh ung thư phổi chỉ đến viện khi bệnh đã tiến triển nặng, nhầm lẫn các triệu chứng ban đầu với bệnh hô hấp thông thường, đặc biệt là người lớn tuổi.

Theo số liệu Bệnh viện K công bố ngày 29/10, ung thư phổi đang là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm nhất tại Việt Nam. Mỗi năm, nước ta ghi nhận hơn 24.400 ca mắc mới và hơn 22.500 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. "Tỷ lệ tử vong gần tương đương số ca mắc mới cho thấy mức độ nguy hiểm và sự cấp thiết của việc phát hiện sớm", đại diện viện cho hay.

Thực tế tại Bệnh viện K, phần lớn bệnh nhân đến khám và điều trị đều ở giai đoạn tiến triển, thậm chí đã di căn. Nguyên nhân chính là ung thư phổi giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Các biểu hiện như ho nhiều, đau tức ngực, khó thở, chán ăn, sút cân rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp khác. Đặc biệt ở người cao tuổi, tình trạng sức khỏe suy giảm khiến họ và gia đình càng lơ là, từ đó bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị.

Bệnh nhân ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn sớm, giúp điều trị hiệu quả. Ảnh: Quỳnh Hoa

Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm, cơ hội chữa khỏi ung thư phổi là rất cao. Đơn cử bệnh nhân nam 70 tuổi ở Thái Nguyên, có tiền sử hút thuốc lâu năm, vừa được chữa khỏi tại khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện K. Nhờ thói quen khám sức khỏe định kỳ, ông được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến giai đoạn đầu với khối u nhỏ (19x21 mm) ở thùy trên phổi trái, chưa di căn.

Giữa tháng 10, các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi lồng ngực, cắt bỏ thùy phổi chứa khối u và nạo vét hạch cho bệnh nhân. Đây là phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho ung thư phổi giai đoạn sớm, giúp loại bỏ triệt để mầm bệnh, giảm nguy cơ tái phát. Nhờ vết mổ nhỏ, ít xâm lấn, bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể ăn uống sau một ngày và tự đi lại bình thường sau ba ngày mà không cần hóa trị hay xạ trị bổ trợ.

Dù Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong các phương pháp điều trị như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, liệu pháp nhắm trúng đích và miễn dịch, việc phát hiện bệnh sớm vẫn là yếu tố then chốt. Bệnh nhân được chẩn đoán sớm sẽ có tiên lượng tốt hơn, chi phí điều trị thấp hơn và chất lượng cuộc sống được đảm bảo.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt những người có nguy cơ cao, cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ. Các dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi bao gồm ho dai dẳng, ho ra máu, khàn tiếng kéo dài, đau tức ngực, khó thở, sút cân không rõ nguyên nhân. Phương pháp tầm soát hiệu quả nhất hiện nay là chụp cắt lớp vi tính lồng ngực liều thấp để phát hiện các khối u bất thường ngay từ khi chúng còn nhỏ.

Lê Nga