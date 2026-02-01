Ung thư phổi có lây qua đường hô hấp không?

Tôi có người thân bị ung thư phổi đã di căn lên não. Bệnh này có lây lan qua đường hô hấp không? (Hoàng Nam, 35 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Ung thư phổi xuất hiện khi các tế bào trong phổi thay đổi và phát triển ngoài tầm kiểm soát. Những tế bào này tăng lên, tạo thành khối u, có thể lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Ở giai đoạn sớm, ung thư phổi thường tiến triển âm thầm, triệu chứng không rõ ràng. Khi có biểu hiện thì nhiều trường hợp đã ở giai đoạn muộn, thậm chí di căn sang các cơ quan khác như não, xương, gan hoặc tuyến thượng thận.

Bác sĩ Vũ Hữu Khiêm tư vấn cho người bệnh ung thư. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư phổi không phải là bệnh truyền nhiễm. Bệnh không do vi khuẩn, virus hay nấm gây ra nên không thể lây từ người này sang người khác thông qua việc hít thở chung không khí, nói chuyện, tiếp xúc gần, ăn uống chung hay sinh hoạt cùng nhau.

Tế bào ung thư chỉ có khả năng phát triển trong chính cơ thể người bệnh và không thể truyền sang cơ thể người khác. Dù người bệnh mắc ung thư phổi di căn lên não thì không có khả năng lây lan cho người khác qua đường hô hấp.

Ngay trong trường hợp người bệnh ho, khạc đờm hay sống chung trong không gian kín với người thân, nguy cơ lây ung thư là không tồn tại. Hệ miễn dịch của người khỏe mạnh sẽ nhận diện và loại bỏ những tế bào lạ nếu chúng xâm nhập vào cơ thể. Do đó, gia đình của bệnh nhân ung thư phổi không cần lo lắng, e ngại trong sinh hoạt hằng ngày vì sợ lây bệnh. Việc quan trọng nhất là đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho người bệnh trong quá trình điều trị. Nếu người bệnh được điều trị bằng hóa chất thì vẫn tiếp xúc, chăm sóc bình thường, chỉ lưu ý khi đi vệ sinh thì xả nước 2-3 lần vì hóa chất đào thải qua phân, nước tiểu.

Người thân của người bệnh ung thư phổi cũng có thể có nguy cơ mắc các bệnh ung thư cao do di truyền. Nhóm người nguy cơ cao nên chủ động phòng tránh ung thư phổi bằng cách không hút thuốc, tránh khói thuốc thụ động, hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh sớm.

TS.BS Vũ Hữu Khiêm

Trưởng khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội