Ung thư giai đoạn muộn ở tuổi rất trẻ bị nhầm làm việc quá sức

Chóng mặt, rối loạn tiêu hóa và mệt mỏi rã rời tưởng do làm việc quá sức, nam thanh niên 31 tuổi bất ngờ nhận kết quả ung thư trực tràng.

ThS.BS.CK2 Trần Kinh Thành, Phó khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết bệnh nhân này là một trong nhiều ca ung thư đại trực tràng ở độ tuổi rất trẻ bệnh viện tiếp nhận gần đây. Nhiều bệnh nhân thế hệ 9X nhận chẩn đoán ung thư giai đoạn muộn với những triệu chứng tưởng do áp lực công việc như mệt mỏi, uể oải, da xanh xao và đau bụng lâm râm.

Như nam thanh niên đến viện với suy nghĩ các triệu chứng là do làm việc quá sức, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng thiếu máu nặng. Khi nội soi đại trực tràng bệnh nhân, bác sĩ phát hiện một khối u dạng vòng nhẫn đang chảy máu rỉ rả, giải phẫu bệnh khẳng định ung thư trực tràng.

Tương tự, nữ bệnh nhân 35 tuổi da dẻ xanh xao, thỉnh thoảng đau bụng nhẹ nhưng bỏ qua vì nghĩ rối loạn tiêu hóa thông thường. Bác sĩ phát hiện bệnh nhân thiếu máu nặng, kết quả nội soi đại tràng cho thấy một khối u lớn ở đại tràng phải, bề mặt loét, dễ chảy máu, chẩn đoán ung thư đại trực tràng.

Theo bác sĩ Thành, nhiều người thường nghĩ ung thư ống tiêu hóa phải có dấu hiệu rầm rộ như đi cầu ra máu tươi ồ ạt, đau bụng dữ dội, sụt cân nghiêm trọng hay sờ thấy khối u ở bụng. Thực tế, căn bệnh này lại tiến triển rất âm thầm.

Người trẻ hiện đại thường xuyên đối mặt áp lực. Khi thấy thể trạng suy nhược, niêm mạc mi mắt hay môi nhợt nhạt, thỉnh thoảng đau bụng âm ỉ, họ thường tự chẩn đoán do stress, thiếu ngủ hoặc ăn uống thất thường. Sự chủ quan này vô tình tạo cơ hội để khối u ác tính phát triển, vượt qua ranh giới có thể chữa khỏi.

Lý giải nguyên nhân gây xanh xao, mệt mỏi ở người bệnh, bác sĩ cho biết khối u đại tràng (đặc biệt là đại tràng phải) thường không gây tắc ruột ngay mà có bề mặt dễ viêm loét. Chúng tựa như những "kẻ cắp", mỗi ngày làm chảy một lượng máu rất nhỏ lẫn vào phân mà mắt thường khó nhận ra. Tình trạng mất máu rỉ rả kéo dài nhiều tháng vắt kiệt lượng sắt dự trữ, gây thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc. Khi cơ thể kiệt sức báo động, khối u thường đã lớn, xâm lấn hoặc di căn.

Sự gia tăng đột biến của ung thư đại trực tràng ở người dưới 40 tuổi có nguyên nhân rất lớn từ lối sống. Chế độ ăn nghèo chất xơ, nhiều thức ăn nhanh, thịt đỏ, thực phẩm nướng cháy hoặc chế biến sẵn làm tăng nguy cơ tổn thương tiền ung thư. Bên cạnh đó, lối sống ít vận động, ngồi làm việc lâu, lạm dụng rượu bia, thuốc lá và căng thẳng kéo dài cũng làm giảm nhu động ruột, tăng nguy cơ mắc bệnh. Yếu tố di truyền cũng đóng vai trò trong một số trường hợp có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc có polyp đại tràng.

Ung thư đại trực tràng phát hiện sớm ở giai đoạn tiền ung thư hoặc u còn nhỏ, khả năng điều trị triệt căn rất cao. Do đó, tuổi trẻ không đồng nghĩa với việc miễn nhiễm trước ung thư.

Bác sĩ khuyến cáo không nên lờ đi các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Khi xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, da xanh xao, chóng mặt, thay đổi thói quen đi tiêu (táo bón xen lẫn tiêu chảy, phân nhỏ dẹt) hoặc đau bụng âm ỉ, cần đi khám chuyên khoa tiêu hóa ngay. Ngoài ra, người bệnh nên tuân thủ chỉ định nội soi sớm để phát hiện và can thiệp kịp thời các tổn thương tiền ung thư như polyp.

Lê Phương