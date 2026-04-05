Ung thư gan di căn xương có chữa được không?

Bố tôi 77 tuổi, mắc ung thư gan đã di căn xương, có phương pháp nào điều trị không? (Phương Hiền, Hà Nội)

Trả lời:

Ung thư gan di căn xương là tình trạng các tế bào ung thư tách khỏi khối u gan, xâm nhập mạch máu, di chuyển đến các mô xương và phát triển thành khối u thứ phát, hay gặp ở cột sống, xương sườn, xương chậu, xương dài của chi.

Triệu chứng thường gặp như đau xương, đau tăng về đêm hoặc khi vận động, yếu chi, tê bì nếu di căn ảnh hưởng cột sống, gãy xương bệnh lý dù chỉ va chạm nhẹ. Người bệnh có thể mệt mỏi, sút cân, chán ăn, buồn nôn, lú lẫn. Hiện có một số phương pháp điều trị ung thư gan di căn xương nhằm giảm đau, cải thiện chất lượng, kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Xạ trị góp phần kiểm soát tổn thương xương. Bác sĩ xác định vùng xương bị ảnh hưởng, chỉ định chiếu tia phóng xạ để tiêu diệt tế bào ung thư tại chỗ. Phương pháp này giúp giảm đau sau vài ngày điều trị, ngăn ngừa các biến chứng như gãy xương, khối u chèn ép tủy sống.

Bác sĩ động viên người bệnh ung thư di căn xương xạ trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Can thiệp bằng sóng cao tần (RFA) nhằm kiểm soát tổn thương di căn xương tại chỗ, có tác dụng giảm đau, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Liệu pháp đích và miễn dịch ức chế sự phát triển của tế bào ung thư gan, bao gồm cả các ổ di căn xương.

Hóa trị ít được chỉ định cho người bệnh ung thư gan do bệnh thường kháng thuốc, nhưng vẫn có thể được cân nhắc trong một số trường hợp đặc biệt khi ung thư đã di căn xương.

Thuốc chống hủy xương có tác dụng làm chậm quá trình hủy xương do ung thư gan di căn, đồng thời giúp giảm đau, ngăn ngừa gãy xương bệnh lý.

Phẫu thuật chỉnh hình xương được chỉ định khi người bệnh gãy xương do di căn hoặc chèn ép tủy sống. Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình cố định lại xương hỗ trợ người bệnh cải thiện chức năng vận động và giảm đau.

Chăm sóc giảm nhẹ bằng thuốc giảm đau, chế độ dinh dưỡng hợp lý, vật lý trị liệu nhẹ nhàng để duy trì vận động, hỗ trợ tâm lý cho cả người bệnh và gia đình.

Bố bạn đã được chẩn đoán ung thư gan di căn xương, nên tới bệnh viện đa chuyên khoa gồm chẩn đoán hình ảnh, ung bướu, cơ xương khớp, xạ trị, chấn thương chỉnh hình, vật lý trị liệu để được khám và hội chẩn. Tùy tình trạng, bác sĩ xây dựng phác đồ cá nhân hóa, giúp người bệnh cải thiện tiên lượng, chất lượng cuộc sống.

TS.BS Trần Hải Bình

Khó khoa Ung bướu

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy