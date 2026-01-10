Ung thư gan di căn hạch có chữa được không?

Bố tôi 63 tuổi, được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn 4 di căn hạch. Ở giai đoạn này, bệnh còn chữa được không? (Đức Cương, Thái Nguyên)

Trả lời:

Ung thư gan di căn hạch là tình trạng tế bào ung thư biểu mô tế bào gan lan theo đường bạch huyết đến các hạch bạch huyết vùng hoặc xa, thường gặp nhất ở vùng rốn gan, trung thất hoặc ổ bụng. Đây là giai đoạn muộn của ung thư gan, cho thấy tế bào bệnh đã vượt ra khỏi gan, có khả năng đã lan rộng trong cơ thể. Di căn hạch là yếu tố tiên lượng xấu, làm giảm hiệu quả điều trị, rút ngắn thời gian sống của bệnh nhân.

Khi đã di căn hạch, ung thư gan không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng các phương pháp điều trị thích hợp có thể kiểm soát tiến triển bệnh. Mục tiêu điều trị là kéo dài thời gian sống, cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm triệu chứng cho người bệnh.

Phó giáo sư Tính tư vấn phác đồ điều trị ung thư gan cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy tình trạng của người bệnh, bác sĩ chỉ định phác đồ điều trị kết hợp đa mô thức, bao gồm một hoặc nhiều phương pháp gồm:

Thuốc nhắm trúng đích ức chế các tín hiệu tăng trưởng trong tế bào ung thư và mạch máu nuôi khối u, làm chậm tiến triển bệnh. Phương pháp này thường được chỉ định trong trường hợp di căn hạch không thể phẫu thuật.

Thuốc miễn dịch là bước tiến trong điều trị ung thư gan giai đoạn muộn, có tác dụng tăng tỷ lệ sống tổng thể, kiểm soát di căn hạch hiệu quả hơn so với các thuốc truyền thống.

Hóa trị toàn thân được bác sĩ chỉ định khi người bệnh không đáp ứng với thuốc nhắm trúng đích hoặc miễn dịch hoặc trong các trường hợp có di căn hạch ngoài ổ bụng.

Xạ trị giúp thu nhỏ kích thước hạch, giảm đau đồng thời hỗ trợ kiểm soát cục bộ di căn. Thông thường, xạ trị được dùng hỗ trợ, phối hợp với các phương pháp toàn thân để nâng cao hiệu quả điều trị.

Phẫu thuật hoặc thủ thuật can thiệp được áp dụng trong một số trường hợp nếu hạch di căn ít, người bệnh còn khỏe, gan hoạt động tốt, hạch chèn ép gây triệu chứng nghiêm trọng. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ hạch, nạo hạch chọn lọc, đốt sống cao tần (RFA) để giảm triệu chứng ung thư di căn.

Chăm sóc giảm nhẹ là bước điều trị cuối cùng hỗ trợ người bệnh ung thư gan di căn hạch kiểm soát triệu chứng đau do hạch chèn ép, sốt, suy nhược, chán ăn, vàng da, cổ trướng nếu bị suy gan. Các biện pháp hỗ trợ bao gồm thuốc giảm đau, truyền albumin, chọc hút dịch cổ trướng, hỗ trợ dinh dưỡng, cùng điều trị trầm cảm hoặc lo âu.

Trung bình tiên lượng của bệnh nhân ung thư gan di căn hạch chỉ khoảng 4-10 tháng. Nếu được điều trị tích cực, đáp ứng liệu pháp nhắm trúng đích và miễn dịch, một số bệnh nhân có thể kéo dài thời gian sống thêm 12-24 tháng.

Bạn nên đưa bố tới điều trị tại các cơ sở y tế đa chuyên khoa gồm ung bướu, tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh, dinh dưỡng, chăm sóc giảm nhẹ... để bác sĩ kiểm tra. Từ đó, bác sĩ có thể đưa ra phác đồ cá nhân hóa, tối ưu hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng sống.

PGS.TS.BS Ngô Thị Tính

Khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội